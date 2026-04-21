Povestea corgilor regali: Legătura specială dintre Regina Elisabeta a II-a și câinii săi

Totul a început în 1933, când tatăl său, George al VI-lea, a adus acasă primul corgi, pe nume Dookie. Ulterior, câinii au devenit o prezență constantă în viața viitoarei regine, alături de sora sa, Prințesa Margaret.

Povestea corgilor regali

La vârsta de 18 ani, Elisabeta a primit-o pe Susan, femela care avea să devină punctul de plecare al unei întregi descendențe de corgi regali. Din această genealogie au rezultat zeci de câini, inclusiv metiși de tip „dorgi”, obținuți prin încrucișarea cu rasa Dachshund.

De-a lungul deceniilor, corgii nu au fost doar animale de companie, ci parte integrantă a identității regale. Imaginea lor a fost inclusă în opere de artă și chiar pe monede comemorative emise în Regatul Unit.

Viața acestor animale a reflectat statutul stăpânei lor. Câinii beneficiau de meniuri atent pregătite, care includeau carne de vită, miel sau pui, și o atenție constantă din partea personalului regal. În perioada sărbătorilor, aceștia o însoțeau pe regină la Sandringham House, unde primeau chiar și cadouri de Crăciun.

Cine are grijă acum de câinii reginei?

După moartea suveranei, în 2022, câinii rămași – doi corgi și un cocker spaniel – au fost încredințați fiului său, Prințul Andrew, și fostei sale soții, Sarah Ferguson. Decizia a respectat dorința reginei ca animalele sale să fie îngrijite de familie.

Pasiunea pentru corgi a fost o trăsătură distinctă a domniei Reginei Elisabeta a II-a, o relație care a depășit o simplă pasiune și a devenit parte din legenda unei monarhii, potrivit catine.ro.

