Povestea nespusă a Gabrielei Cristea: Relația complicată cu familia și decizie radicală pe care a luat-o

Prezentatoarea TV a explicat că decizia de a nu participa la funeraliile mamei sale a fost influențată de un context familial dificil și de temeri legate de propria siguranță. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast realizat de Jorge, potrivit spynews.ro.

De ce nu a fost Gabriela Crista la înmormântarea mamei sale?

„Situația a fost mai complicată. Îmi e greu să intru în toate detaliile astea. Cumva, am avut un stres de a mă duce pentru că riscam să îmi iau bătaie, pe românește. Da! Ei, cumva, aveau senzația că viața mea li se cuvine lor, iar eu trebuie să fac doar ce vor ei să fac, nicidecum să am dreptul de a spune un cuvânt sau de a avea o opinie. E complicat de înțeles dar atunci chiar așa era”, a explicat Gabriela Cristea.

Motivele dezacordurilor cu familia

Vedeta a mai spus că diferențele de mentalitate au stat la baza rupturii de familie încă din tinerețe. Ea și-a dorit să urmeze o carieră în televiziune, însă alegerea nu a fost acceptată în familie.

„Relația cu părinții mei nu a fost una tocmai bună. Asta poate pentru că și eu am fost mai complicată. Eu mi-am cerut dreptul de a trăi așa cum îmi doresc eu. Eu provin dintr-o familie în care femeile nu aveau prea multe de spus. Ele trebuiau să gătească, să facă curățenie și nu aveau drept de vot, ca să zic așa. Eu, toată viața, am fost puțin mai rebelă. În momentul în care nu am mai găsit nicio formulă de dialog, am hotărât să plec. Aveam 19 ani. Am rupt legătura cu părinții. Lor nu le convenea că eu făceam televiziune pentru că lor li se părea că să faci televiziune este așa, pentru femei ușoare”, a povestit prezentatoarea.

De-a lungul timpului, vedeta a vorbit în mai multe rânduri despre relația complicată cu părinții săi, descriind-o ca fiind marcată de diferențe de valori și lipsă de comunicare.