Povestea uimitoare a Anastasiei Soare, "regina sprâncenelor": De la un salon modest la un imperiu de peste 1 miliard de dolari

Într-un interviu recent pentru Oprah Winfrey, aceasta Aa povestit despre începuturile dificile și secretele succesului său.

Cum a reușit Anastasia Soare să creeze un imperiu cosmetic

Născută în Constanța, Anastasia a emigrat în Statele Unite în urmă cu decenii, lucrând inițial într-un salon de înfrumusețare din Beverly Hills, frecventat de multte vedete, inclusiv de Oprah.

După ce a economisit bani, și-a deschis propriul salon în Los Angeles și a lansat un brand de produse pentru sprâncene, un segment în care s-a impus datorită tehnicilor unice create de ea, cum ar fi amestecarea fardului de pleoape cu vaselină pentru a stiliza sprâncenele.

Drumul către succes nu a fost ușor. ”Dacă ai un vis, nu aștepta să ai planul perfect, produsul perfect. Doar pune-l în aplicare. Eu eram foarte speriată, plângeam în fiecare zi în primele șase luni în America”, spune Anastasia Soare, în podcastul lui Oprah Winfrey.

Ce face fiica Anastasiei Soare

Fiica sa, Claudia Soare — cunoscută și ca Norvina — are 37 de ani și este acum mâna dreaptă a Anastasiei, conducând alături de mama sa brandul Anastasia Beverly Hills. Cele două formează o echipă dedicată care contribuie la extinderea imperiului cosmetic, porivit spynews.ro.

Povestea Anastasiei Soare este un exemplu inspirațional despre perseverență, inovație și curajul de a-ți urma propriul vis, chiar și în fața dificultăților.

