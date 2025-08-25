Presupusa mamă a copilului cel mic al lui Elon Musk a ajuns falită

„Ei bine, după un an de sinucidere profesională neplanificată, multe alegeri de viață discutabile și un gol în profilul meu de LinkedIn care, din motive legale, nu poate fi explicat, am decis să încep un podcast”, a spus St. Clair, în contextul unor relatări despre o dispută de custodie cu CEO-ul Tesla pentru fiul lor de un an, Romulus.

Într-un clip difuzatm luni, pe rețeaua X a lui Musk, promovat de St. Clair sub titlul Bad Advice with Ashley St. Clair, ea a comentat incidentul în care Edward Coristine, un angajat DOGE de 19 ani cunoscut ca „Big Balls”, ar fi fost agresat la Washington, DC, la începutul lunii. St. Clair a discutat și despre alte subiecte de actualitate.

În februarie, St. Clair a ieșit public cu acuzația că Musk este tatăl copilului ei. Miliardarul, un susținător vocal al natalismului, care a spus că este dispus să aibă copii cu oricine, are acum 14 copii.

St. Clair a susținut, de asemenea, că miliardarul i-ar fi oferit o plată unică de 15 milioane de dolari, plus 100.000 de dolari lunar până când copilul va împlini 21 de ani, în schimbul tăcerii ei. Ea a refuzat oferta: „Nu vreau ca fiul meu să simtă că este un secret”, i-ar fi spus St. Clair lui Jared Birchall, administratorul biroului familial al lui Musk.

Musk a declarat anterior că nu știe „cu siguranță” dacă este tatăl copilului, dar un raport de laborator văzut de Wall Street Journal indica o „probabilitate de paternitate de 99,9999%”.

În aprilie, CEO-ul Tesla a scris că i-a dat „lui Ashley 2,5 milioane de dolari și îi trimit 500.000 de dolari pe an”. Mesajul său a venit după ce apăruse un clip cu St. Clair vânzându-și Tesla și afirmând că Musk i-ar fi tăiat „pensia alimentară a fiului”.

