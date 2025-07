Scandal între Saveta Bogdan și Gheorghe Turda: „Îl dau în judecată! M-a defăimat!”

Saveta Bogdan, replică dură după acuzațiile lui Gheorghe Turda: „M-a defăimat public!”

Tensiunile dintre Saveta Bogdan și Gheorghe Turda s-au reaprins zilele trecute, după ce artistul a făcut mai multe declarații controversate la adresa colegei sale de scenă. Într-o intervenție la Știrile Antena Stars, Gheorghe Turda a afirmat că Saveta Bogdan i-ar fi făcut avansuri și că i-ar fi furat repertoriul, catalogând-o drept o „cântăreață de cârciumă”.

Saveta Bogdan, care se află în prezent în Statele Unite ale Americii, a reacționat vehement la aceste acuzații. În cadrul unei intervenții la emisiunea Un Show Păcătos, artista a negat totul și a anunțat că îl va acționa în instanță pe Gheorghe Turda pentru defăimare.

„Am atestatul cel mai mare în muzică. Cânt de 65 de ani, dinaintea lui. Nu i-am făcut niciodată avansuri. Am vorbit cu avocații mei și îl dau în judecată când mă întorc în țară”, a declarat Saveta Bogdan.

„Eu cântam când el nici nu visa la scenă”

Saveta Bogdan a ținut să sublinieze că are o carieră artistică îndelungată și că nu are nevoie de validarea nimănui. A respins categoric acuzațiile potrivit cărora ar fi interpretat piese din repertoriul lui Gheorghe Turda, spunând că are propriul repertoriu și o activitate artistică bine documentată.

„Am cântat în festivaluri la nivel de raion și regiune, cum erau pe vremuri. Eu nu am nevoie să mă ridice cineva. Eu cântam muzică populară când el nici nu visa să cânte”, a mai spus artista.

Saveta Bogdan neagă orice implicare romantică

În plus, cântăreața a respins și speculațiile privind un presupus interes amoros față de Gheorghe Turda. Aceasta consideră că artistul are ceva personal împotriva ei și că declarațiile lui nu au nicio bază reală.

„Nu i-am făcut niciun fel de avansuri, nu am treabă cu el. Nu știu ce are cu mine, dar totul este o minciună”, a declarat Saveta. Citește pe Antena3.ro După ce a primit doar 12 turiști ruși în noua lui stațiune de la mare, Kim Jong Un s-a supărat și a închis-o pentru străini

Finalul conflictului, în mâinile... preotului?

În ciuda scandalului iscat, Saveta Bogdan a lăsat loc și pentru o eventuală împăcare, mărturisind că se va ruga pentru Gheorghe Turda și că va cere preotului să facă același lucru. Cu toate acestea, artista rămâne fermă în decizia de a-l acționa în judecată pentru defăimare.