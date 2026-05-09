Speculații despre Prințul William și Kate Middleton: Dorm împreună ori separat?

Prințul William și Kate Middleton continuă să se afle în centrul zvonurilor, inclusiv în ceea ce privește rutina lor din dormitor.

Între tradiție și modernitate

Potrivit unor relatări preluate din presa britanică, cuplurile regale au, în mod tradițional, dormitoare separate, iar acest obicei ar fi respecta și de cuplul de la Kensington.

În trecut, familia regală britanică și aristocrația au fost asociate frecvent cu ideea de paturi sau camere separate, însă specialiștii în somn susțin că acest model nu este neapărat unul neobișnuit sau problematic. Unele studii indică faptul că diferențele de ritm de somn pot influența calitatea odihnei, iar separarea spațiilor ar putea contribui la un somn mai eficient pentru ambii parteneri.

Totuși, zvonurile au fost nuanțate de apariții publice recente. În 2024, Prințul William ar fi făcut o referire indirectă la rutina de somn a familiei sale în timpul unei vizite oficiale, sugerând că împărțirea patului ar include și câinele familiei, Orla, ceea ce contrazice ideea dormitoarelor separate.

Ce spun specialiștii

În plus, experți în relații citați în spațiul public susțin că dormitul separat nu indică neapărat probleme într-un cuplu, ci poate reprezenta o alegere practică legată de confort, temperatură sau calitatea somnului.

Pe de altă parte, specialiștii în sănătate atrag atenția că anumite condiții pot justifica separarea spațiului de dormit. de la diferențe de program până la probleme de sănătate sau alergii.

În lipsa unor confirmări oficiale, informațiile rămân simple speculații, iar reprezentanții familiei regale nu au comentat public aceste detalii legate de viața privată.