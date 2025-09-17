Ce spune Victor Ponta despre divorțul de Daciana Sârbu: "Este important să iei decizii ca să nu faci lucrurile mai rele"

Politicianul își reproșează separarea, dar a subliniat că uneori deciziile dificile sunt necesare pentru a îmbunătăți situația, după cum a povestit acesta la emisiunea „Viața fără filtru”.

Victor Ponta își reproșează divorțul

„Cum să nu îți reproșezi așa ceva? Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune!

Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus Victor Ponta, potrivit Libertatea.

Relația lui Vicor Ponta cu copiii săi

Refertior la relația cu cei trei copii ai săi, Andrei, Irina și Maria, acesta afirmă că divorțul nu înseamnă o ruptură, menținând legătura și implicarea în viața lor.

"Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac.

Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună. Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea!

Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, a povestit Victor Ponta.