Noaptea magică a primăverii: Când pot fi observate Lyridele în 2026

de Redacția Jurnalul    |    21 Apr 2026   •   23:45
Sursa foto: Hepta

Ploaia de meteori Lyridele revine în primăvara anului 2026, oferind un spectacol ceresc vizibil și din România.

Specialiștii anunță că momentul maxim va avea loc în noaptea de 22 spre 23 aprilie, când pe cer pot fi observate cele mai multe „stele căzătoare”.

În intervalul de vârf, pot fi vîzuți, în condiții ideale, între 15 și 20 de meteori pe oră.

Vizibilitatea depinde însă de mai mulți factori, printre care cerul senin, absența poluării luminoase și poziția observatorului. Cele mai bune momente pentru observații sunt după miezul nopții și înainte de răsărit.

Ce sunt Lyridele?

Fenomenul este generat de particulele lăsate în urmă de cometa Cometa Thatcher, care, la intrarea în atmosfera Pământului, ard și produc acele dâre luminoase spectaculoase. Deși nu este cea mai intensă ploaie de meteori din an, Lyridele sunt apreciate pentru constanța lor și pentru apariția ocazională a unor meteori foarte strălucitori.

Deși par să provină din constelația Lyra, meteoriții pot fi observați pe întreg cerul, ceea ce face fenomenul accesibil și celor fără experiență în astronomie.

Cum să observi meteorii?

Pentru a vedea cât mai bine ploaia de meteori, specialiștii recomandă alegerea unui loc departe de luminile orașului, cu un cer întunecat și deschis. Nu sunt necesare telescoape sau alte echipamente, observarea putând fi făcută cu ochiul liber, după câteva minute de adaptare la întuneric.

Astfel, nopțile de 22 și 23 aprilie devin unele dintre cele mai bune ocazii din 2026 pentru a admira un spectacol astronomic spectaculos, ușor de urmărit și fără costuri, potrivit observatornews.ro.

