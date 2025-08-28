Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 şi Super Noroc de joi, 28 august 2025 2025

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 42, 8, 26, 7, 1 + 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 7 0 4 6 4 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 9 9 2 9 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 2 9 4 0 2 1 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 37, 23, 12, 15, 8, 30

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 6, 16, 5, 48, 39, 49

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 24,71 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 466.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,67 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 157.800 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 57.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,07 milioane de lei (peste 212.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 180.200 de lei (peste 35.600 de euro).