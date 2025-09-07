Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 şi Super Noroc de duminică, 7 septembrie 2025

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 18.456 de câştiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.

Numerele câștigătoare

Joker: 12, 6, 41, 43, 4 + 5

Noroc Plus: 3 4 3 2 2 2

Loto 5/40: 19, 27, 8, 23, 20, 7

Super Noroc: 7 5 7 3 7 3



Noroc: 2 8 0 1 5 0 1



Loto 6/49: 7, 43, 47, 6, 13, 42



Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depășește 27,43 milioane de lei (5,4 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 30,67 milioane de lei (6,04 milioane de euro), informează Loteria Română.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro).

La Joker, la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.600 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).