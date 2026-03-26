O femeie de 90 de ani dezvăluie secretul longevității

Iar cercetările științifice confirmă că are dreptate: bucuria, curiozitatea și deschiderea către viață pot contribui la o viață mai lungă și mai fericită.

Specialiștii spun că persoanele care privesc îmbătrânirea ca pe o oportunitate sunt mai active, mai sociabile și mai împlinite. Mai mult, oamenii care au un scop în viață și o atitudine pozitivă pot trăi chiar și cu cinci ani mai mult decât cei pesimiști.

Iată cele 5 obiceiuri simple care, potrivit acestei femei, te pot ajuta să trăiești mai mult:

1. Gândește înainte să vorbești

Întreabă-te înainte să spui ceva: Este adevărat? Este necesar? Este spus cu bunătate?

Studiile arată că persoanele care își controlează reacțiile emoționale și evită negativitatea trăiesc, în medie, cu câțiva ani mai mult. Reacțiile impulsive și stresul constant afectează sănătatea mai mult decât credem.

2. Caută partea bună în orice

Chiar dacă nu îți place ceva la prima vedere, încearcă să găsești totuși ceva pozitiv. O minte deschisă reduce stresul și ajută creierul să funcționeze mai bine.

Cercetările arată că oamenii care încearcă să vadă partea bună a lucrurilor au un nivel mai scăzut de stres și o stare generală mai bună.

3. Vorbește cu oameni diferiți de tine

Discuțiile cu oameni din alte generații sau din medii diferite îți mențin creierul activ și te ajută să înveți lucruri noi. Specialiștii spun că interacțiunile sociale și învățarea continuă ajută la menținerea sănătății mentale pe termen lung.

4. Ascultă muzică nouă

Muzica nouă stimulează creierul mai mult decât muzica pe care o cunoști deja, deoarece te obligă să procesezi informații noi. Acest lucru ajută la menținerea sănătății cognitive și te ajută să te simți mai tânăr.

5. Încearcă lucruri care te scot din zona de confort

Încearcă lucruri noi, chiar dacă îți este puțin teamă: călătorește, fă voluntariat, încearcă un sport nou, citește lucruri diferite, vorbește cu oameni care au alte opinii decât tine.

Studiile arată că oamenii curioși și deschiși către experiențe noi sunt mai fericiți, mai puțin stresați și simt că viața lor este mai plină.

Secretul unei vieți lungi

Secretul unei vieți lungi nu este doar alimentația sănătoasă sau sportul, ci și felul în care privești viața. O minte deschisă, curiozitatea, relațiile cu oamenii și bucuria de a trăi pot face diferența dintre o viață lungă și una trăită frumos.

Uneori, secretul longevității este mai simplu decât credem: să rămâi curios, să fii bun cu oamenii și să nu încetezi niciodată să te bucuri de viață.