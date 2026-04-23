x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Oțet de mere pentru înțepături de țânțar: funcționează sau nu?

de Redacția Jurnalul    |    23 Apr 2026   •   09:45
Sursa foto: auimeesri/Getty Images/iStockphoto/Trucul cu oțet pe care mulți îl folosesc vara

Oțetul de mere este unul dintre cele mai populare remedii casnice împotriva înțepăturilor de țânțar. Este recomandat pentru reducerea mâncărimii și ca dezinfectant natural.

Sezonul cald aduce inevitabil înțepăturile de țânțar. Mâncărimea și umflarea zonei afectate sunt simptome neplăcute, dar care dispar de obicei în câteva zile, potrivit El Economista. Lista remediilor casnice este aproape infinită. Printre cele mai populare se numără oțetul de mere, aplicat direct pe piele pentru a calma mâncărimea.

Metoda recomandată este simplă. Înmuiați o cârpă sau un tifon în oțet. Aplicați-l direct pe zona afectată. Evitați aplicarea pe zonele sănătoase din jur. Oțetul poate provoca iritații pe pielea neafectată. Dacă apare orice reacție, întrerupeți imediat tratamentul. Spălați zona cu apă din abundență.

Oțetul acționează și ca dezinfectant natural. Este util mai ales dacă au apărut răni din cauza scărpinatului excesiv.

Aici intervine rezerva specialiștilor. Nu există dovezi științifice suficiente care să confirme efectele oțetului asupra înțepăturilor de țânțar. Unele studii atestă proprietățile antimicrobiene ale oțetului. Acestea vizează în special curățarea alimentelor. Alte cercetări confirmă efecte asupra tensiunii arteriale și controlului glicemiei.

Niciun studiu nu a demonstrat însă eficiența sa specifică în cazul înțepăturilor de insecte. Remediul rămâne popular, dar neconfirmat științific.

Înțepăturile de țânțar sunt inofensive în majoritatea cazurilor. La unele persoane pot declanșa însă reacții alergice severe.

Mayo Clinic recomandă consultarea unui medic dacă înțepătura este însoțită de febră. Durerile intense de cap, durerile corporale generalizate sau semnele de infecție locală sunt alte motive de îngrijorare.

Persoanele cu alergii cunoscute trebuie să fie mai atente. O reacție severă poate apărea rapid și necesită intervenție medicală imediată.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: tantari
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri