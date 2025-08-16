Parada planetelor 2025. Un eveniment rar va ilumina cerul dimineților de august

Acestea vor fi vizibile cu aproximativ o oră înainte de răsărit, mai ales în zone cu cer senin și fără poluare luminoasă. 5 dintre aceste planete sunt deja observabile pe cerul dimineții de câteva săptămâni, iar Mercur se va alătura, începând cu 17 august.

Poziția planetelor pe cer

Printre cele mai luminoase planete sun Venus, Jupiter și Saturn, care pot fi văzute cu ochiul liber. Mercur va fi vizibil mai aproape de orizont, însă suficient de strălucitor pentru observare fără instrumente speciale. În schimb, Uranus și Neptun sunt prea slabe și îndepărtate pentru a putea fi văzute fără telescop performant.

Luna va avea o prezență mai redusă în această perioadă față de săptămâna anterioară, când a fost Lună plină, facilitând astfel observarea planetelor.

Pe 17 și 18 august, Luna se va afla deasupra lui Jupiter și Venus, două cele mai luminoase planete. Pe 19 și 20 august, Luna va fi foarte aproape de aceste planete, oferind un spectacol astronomic deosebit.

După 21 august, Mercur va începe să scadă în strălucire din cauza apropierii de Soare și va deveni mai greu de observat.

Aplicația Star Walk indică faptul că anul viitor vor avea loc două parade planetare cu 6 planete vizibile simultan: una după apus, în februarie 2026, și alta înainte de răsărit, în august.

Acest eveniment astronomic vine în contextul unei veri pline de fenomene celeste impresionante, inclusiv apogeul Perseidelor, în august, și o eclipsă în septembrie.

Cum pot fi observate planetele

Pentru o observare optimă a paradei planetelor, astronauții recomandă să privești cerul din zone fără poluare luminoasă, cu o priveliște clară spre orizont, și înainte de răsărit.

Astfel, începând cu 17 august, diminețile de pe cerul românesc vor oferi un spectacol rar, cu planetele aliniate într-o paradă ce nu se va mai repeta până în 2040, potrivit a1.ro.

Aceasta este o oportunitate unică pentru pasionații de astronomie și curioșii care vor să admire frumusețea sistemului solar.