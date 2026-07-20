Ai observat că păsările devin mai gălăgioase înainte să plouă? Nu este deloc o întâmplare

Cercetările arată că multe specii pot simți apropierea vremii rele cu mult înainte ca oamenii să observe primele semne pe cer.

Dacă pentru noi furtuna începe atunci când apar norii negri sau se aud tunetele, pentru păsări semnalele apar cu ore sau chiar zile înainte.

Cum își dau seama păsările că vine furtuna?

Oamenii de știință cred că păsările sunt capabile să detecteze schimbările de presiune atmosferică, unul dintre cele mai importante semnale că vremea este pe cale să se schimbe.

Pe măsură ce o furtună se apropie, presiunea aerului începe să scadă.

În timp ce oamenii percep rareori această schimbare, multe păsări au structuri extrem de sensibile în urechea internă care le permit să o detecteze.

Practic, ele "simt" furtuna înainte să o vadă.

Există și un sunet pe care noi nu îl auzim

Explicația devine și mai interesantă.

Furtunile produc infrasunete, adică unde sonore cu frecvențe atât de joase încât urechea umană nu le poate percepe.

Aceste vibrații pot călători sute de kilometri prin atmosferă.

Numeroși cercetători cred că păsările sunt capabile să le detecteze cu ajutorul unei structuri speciale din urechea internă, numită organul paratimpanic.

Cu alte cuvinte, ele "aud" furtuna cu mult înainte ca primul tunet să ajungă la noi.

Un studiu care i-a uimit pe cercetători

Una dintre cele mai spectaculoase dovezi a fost observată în Statele Unite.

Biologii care monitorizau o specie de păsări cântătoare au constatat că acestea și-au părăsit zona de cuibărit cu aproape două zile înainte ca o serie de tornade devastatoare să lovească regiunea.

La acel moment, nici măcar meteorologii nu emiseseră avertizări.

Cercetătorii au concluzionat că păsările au reacționat la infrasunetele produse de sistemul atmosferic aflat la sute de kilometri distanță.

De ce ciripesc atât de intens înainte de furtună?

Specialiștii au mai multe explicații.

1. Vor să comunice cât încă pot

Înainte ca ploaia și vântul puternic să facă dificilă comunicarea, păsările își intensifică trilurile.

Este o ultimă ocazie de a-și marca teritoriul sau de a transmite semnale partenerilor.

2. Își caută hrană

O furtună poate însemna câteva ore în care hrana devine greu de găsit.

De aceea, multe păsări se grăbesc să se hrănească înainte de schimbarea vremii și folosesc ciripitul pentru a comunica între ele locurile unde găsesc hrană.

3. Sunt neliniștite

Scăderea presiunii atmosferice și infrasunetele produse de furtună pot provoca o stare de agitație.

Ciripitul intens ar putea fi pur și simplu o reacție la acest disconfort.

De ce păsările tac în timpul furtunii?

Probabil ai observat și acest lucru.

Imediat ce începe ploaia puternică, cântecul păsărilor dispare aproape complet. Motivul este simplu. În acel moment, supraviețuirea devine prioritatea.

Majoritatea speciilor se ascund:

în coroanele dese ale copacilor;

în scorburi;

în garduri vii;

sub acoperișuri sau alte adăposturi.

Acolo rămân până când vremea se liniștește.

De ce încep să cânte din nou după furtună?

După trecerea furtunii apare un alt fenomen interesant.

Ciripitul revine aproape imediat. De această dată, cântecele au un alt rol. Păsările își reafirmă teritoriul, își caută partenerii și transmit un fel de mesaj pentru celelalte exemplare: Pericolul a trecut.

Acesta este motivul pentru care diminețile de după o ploaie puternică par adesea mult mai zgomotoase decât cele obișnuite.

Pot păsările să prezică vremea?

Nu în sensul în care o fac meteorologii. Ele nu știu dacă mâine va ploua sau câte grade vor fi.

În schimb, sunt extrem de sensibile la schimbările din atmosferă și reacționează instinctiv la semnalele pe care natura le oferă înainte ca vremea să se schimbe.

De aceea, comportamentul lor poate părea, uneori, o adevărată prognoză meteo.

Știai că...?

Unele păsări pot detecta schimbările de presiune atmosferică înaintea oamenilor.

Furtunile produc infrasunete pe care oamenii nu le aud, dar pe care unele păsări le pot percepe.

Înainte de furtună, multe specii își intensifică activitatea și își caută hrană.

În timpul ploii puternice, păsările se adăpostesc și devin aproape complet tăcute.

După furtună, cântecul lor este un semnal că pericolul a trecut.