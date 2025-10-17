Pelerinaj la Sfântul Dimitrie cel Nou 2025: Detalii despre procesiune

Anul acesta, Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor organizează pelerinajul la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou împreună cu cele ale Sfântului Cuvios Ioan Iacod de la Neamț – Noul Hozevit, dar și ale altor sfinți.

Între 19 și 22 octombrie 2025, racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va fi expusă împreună cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Ioan Iacod de la Neamț. Acestea vor fi așezate în pridvorul Catedralei Patriarhale, zilnic, între orele 07:00 și 00:00.

Pe 23 octombrie, de la ora 12:00, va avea loc procesiunea „Calea Sfinților﻿”. Procesiunea va avea două coloane:

Prima coloană, cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, va pleca de la Catedrala Patriarhală și va parcurge traseul: Catedrala Patriarhală – Str. Patriarhiei – B-dul Regina Maria – Piața Unirii.

A doua coloană, cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, Sfântului Cuvios Ioan Iacod de la Neamț și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, va porni de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon ﻿cel Nou” pe traseul Str. Bibescu Vodă – Piața Unirii.

Ambele coloane se vor uni la Piața Unirii pentru a urca în procesiune spre Catedrala Patriarhală.

La ora 12:45, la Altarul de Vară al Catedralei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina raclele cu moaștele, rostind cuvântul de binecuvântare. Ulterior, acestea vor fi depuse spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei, potrivit a1.ro.

Program liturgic

Duminică, 19 octombrie 2025

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Altarul de Vară

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală

Luni, 20 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală

Marți, 21 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală

Miercuri, 22 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală

Joi, 23 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

12:00 – 12:45 – Procesiunea Calea Sfinților

17:00 – 20:30 – Slujba Privegherii, pentru cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, în Catedrala Patriarhală

Vineri, 24 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

12:00-13:00 – Primirea de către Preafericitul Părinte Patriarh

17:00 – 20:30 – Slujba Privegherii, pentru cinstirea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, în Catedrala Patriarhală

Sâmbătă, 25 octombrie 2025

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

17:00 – 21:30 – Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Altarul de Vară

Duminică, 26 octombrie 2025

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Altarul de Vară

17:00 – 21:00 – Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de Vară

Luni, 27 octombrie 2025

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de Vară

17:00 – 21:30 – Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei

Marți, 28 octombrie 2025

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

16:00 – 18:00 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală

Miercuri, 29 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală