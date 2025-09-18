Zilele Bucureștiului 2025: Două zile pline de cultură, divertisment și surprize în Capitală

Anul acesta, Bucureștiul împlinește 566 de ani, iar sărbătoarea Zilelor Bucureștiului aduce laolaltă tradiție, artă și divertisment pentru toate vârstele. Evenimentele vor transforma centrul orașului și alte zone cheie într-un traseu cultural și interactiv.

Sâmbătă, 20 septembrie, manifestările încep de dimineață cu tururi ghidate în centrul Capitalei, expoziția „Bucureștiul Interbelic” la Palatele Brâncovenești și reconstituiri istorico-militare la Arcul de Triumf. Vizitatorii pot explora orașul prin autobuze turistice gratuite Bucharest City Tour sau cu primele modele de tramvaie pe trasee istorice.

Pe tot parcursul zilei, Piețele Universității și Constituției vor fi animate de expoziții foto, filme documentare, spectacole de muzică și performance-uri artistice. „Dâmbovița Delivery” aduce pentru prima dată un spectacol pe apă, „Sirene pe Dâmbovița”, iar iMapp Bucharest va ilumina Palatul Parlamentului prin video mapping și concerte live.

Duminică, 21 septembrie, distracția continuă cu parade de personaje de poveste, food truck festival, tururi ghidate și spectacolul Gumball 3000, care aduce supermașini, DJ set-uri și lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko „Cobyx”. Seria de evenimente se încheie cu concerte de operetă și Big Band-ul Radio România în Piața Festivalului George Enescu.

(sursa: Mediafax)