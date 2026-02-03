Postul Paștelui, 2026: Sfaturi și reguli pentru credincioși

„Postul oferă bucuria de a trăi împreună cu Hristos, pornind întâi de la căința ta, pentru că Postul Mare trezește în noi acea tristețe evlavioasă, acea tristețe potolită, acea blândă tristețe. Postul de bucate cu postul de păcate este o luptă împotriva diavolului, împotriva Satanei, luptă care aduce biruință. Cel mai important lucru este ca să simțim o izbândă, să simțim că într-adevăr postul este pentru noi o jertfă plină de bucurie”, a spus ÎPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, potrivit antena3.ro.

Postul Mare la catolici va începe cu o săptămână mai devreme deoarece Paștele va fi sărbătorit pe 5 aprilie 2026.

Ce este interzis în Postul Paștelui

Postul Paștelui nu se limitează doar la renunțarea la anumite alimente. În cele șapte săptămâni, credincioșii trebuie să respecte mai multe reguli:

Alimente și băuturi interzise: carne, lapte, ouă, brânză și alte produse de origine animală; alcool; fumat.

Restricții spirituale: abținerea de la gânduri rele, pofte și patimi.

Evenimente sociale: nunțile nu se organizează între 23 februarie și 11 aprilie.

Tradiții speciale dezlegări la peste, ulei și vin de Buna Vesire (25 marte) și Duminica Floriilor 95 aprilie).

Calendarul Postului Paștelui, 2026