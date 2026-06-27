Psiholog: Dimineața îți decide somnul de noapte. 5 greșeli matinale

Potrivit psihologului spaniol Nuria Roure, unele dintre cele mai frecvente greșeli care afectează somnul sunt făcute chiar în primele ore ale dimineții, scrie 20minutos.es.

Specialista atrage atenția că un somn odihnitor începe mult înainte de momentul în care te bagi în pat. De fapt, modul în care îți începi ziua influențează direct ritmul biologic, nivelul de energie și capacitatea organismului de a se relaxa seara.

Aproape jumătate dintre adulți nu dorm suficient de bine

Datele citate de specialiști arată că un procent semnificativ al populației se confruntă cu probleme de somn. Stresul, programul haotic și obiceiurile nesănătoase perturbă ceasul biologic și afectează calitatea odihnei.

Potrivit Nuriei Roure, există cinci greșeli frecvente care sabotează somnul fără ca mulți oameni să își dea seama.

1. Te trezești la ore diferite în fiecare zi

Experții în somn recomandă păstrarea unui program constant, inclusiv în weekend.

Mulți oameni încearcă să „recupereze” orele pierdute de somn dormind până târziu sâmbăta și duminica. În realitate, acest obicei dereglează ritmul circadian și face mai dificilă adormirea în seara de duminică.

Psihologul recomandă ca diferența dintre ora de trezire din timpul săptămânii și cea din weekend să nu depășească o oră.

2. Verifici telefonul imediat ce deschizi ochii

Mulți oameni își încep ziua răsfoind notificări, e-mailuri sau rețele sociale.

Potrivit specialistului, primele 30 de minute după trezire ar trebui petrecute fără ecrane.

„Mănâncă, întinde-te, respiră”, recomandă Nuria Roure.

Expunerea imediată la informații și stimuli digitali poate crește nivelul de stres și poate afecta echilibrul natural al organismului.

3. Sari peste micul dejun sau mănânci foarte târziu

Micul dejun nu oferă doar energie, ci și un semnal important pentru ceasul biologic.

Specialiștii recomandă consumul primei mese în prima oră după trezire. Acest obicei contribuie la reglarea metabolismului și sincronizează procesele legate de foame, energie și somn.

4. Nu te expui la lumină naturală

Lumina naturală este unul dintre cei mai importanți factori care reglează ritmul circadian.

Nuria Roure recomandă petrecerea a 10-15 minute afară în primele ore ale dimineții, chiar și atunci când cerul este înnorat.

Fără această expunere, organismul nu primește semnalul clar că ziua a început, iar seara poate întâmpina dificultăți în producerea melatoninei, hormonul responsabil de somn.

5. Îți începi ziua cu știri negative și e-mailuri stresante

Citirea știrilor alarmante sau a mesajelor de serviciu imediat după trezire activează sistemul de alertă al organismului.

Rezultatul este creșterea nivelului de cortizol, hormonul stresului, și instalarea unei stări de tensiune încă de la începutul zilei.

Psihologul recomandă ca primele 30 de minute după trezire să fie lipsite de stres digital și informații negative.

Somnul bun începe dimineața

Potrivit Nuriei Roure, multe persoane se concentrează exclusiv pe rutina de seară atunci când încearcă să își îmbunătățească somnul, însă adevărul este că odihna de calitate se construiește pe parcursul întregii zile.

„Calitatea nopții se decide în primele ore ale zilei”, subliniază specialista.

Vestea bună este că nu trebuie să schimbi toate obiceiurile dintr-o dată. Alege unul dintre aceste comportamente, corectează-l timp de o săptămână și observă diferența. Uneori, cele mai mici schimbări pot avea cel mai mare impact asupra somnului.