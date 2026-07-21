Pe urmele „Baltagului”: Povestea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri din România

Drumul Talienilor traversează Munții Stânișoarei și leagă comuna Mălini, din județul Suceava, de localitatea Borca, din județul Neamț. Acesta atrage vizitatori prin peisajele sale, încărcătura istorică și noile obiective turistice, în timp ce pensiunile din zonă vin cu oferte pentru toate bugetele.

Traseu montan cu istorie și panorame spectaculoase

Considerat unul dintre cele mai pitorești drumuri din nordul țării, Drumul Talienilor oferă priveliști asupra Munților Stânișoarei și traversează o zonă apreciată pentru liniștea și frumusețea peisajelor naturale.

Turiștii aleg această destinație pentru aerul curat și departe de aglomerația marilor orașe.

„Peisajul, atmosfera și aerul curat. De asta am venit aici. Ne place natura și ne place frumosul”, spune unul dintre turișt pentru observatornews.ro.

Statuia Regelui Carol I, nou punct de atracție

Construit la începutul secolului al XX-lea, drumul a fost modernizat recent, iar printre noile atracții se numără statuia Regelui Carol I, inaugurată în apropierea traseului. Suveranul este cel care a aprobat construirea acestei șosele montane.

„Am descoperit pentru prima dată și statuia lui Carol I. Am înțeles că a fost montată de curând”, a povestit un turist.

În zonă pot fi descoperite și alte mărturii istorice, precum fragmente din vechea Cruce a Talienilor, păstrate de localnici și promovate ca parte a patrimoniului locului.

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Cât costă o vacanță pe Drumul Talienilor

Pe lângă peisajele spectaculoase și obiectivele istorice, turiștii sunt atrași și de oferta unităților de cazare din zonă. Pensiunile pun accent pe preparatele tradiționale și facilități de relaxare, precum ciuberele cu apă caldă amplasate în aer liber.

Tarifele pornesc de la aproximativ 300 de lei pe noapte pentru o cameră dublă, în timp ce apartamentele pot fi închiriate cu circa 480 de lei pe noapte. Micul dejun tip bufet costă 38 de lei, iar mesele de prânz și cină pot fi comandate din meniul à la carte.

Șoseaua care a inspirat „Baltagul”

Drumul Talienilor este legat și de literatura română. Traseul montan a fost sursa de inspirație a scriitorului Mihail Sadoveanu pentru drumul parcurs de Vitoria Lipan în romanul „Baltagul”, ceea ce îi conferă o valoare culturală aparte și îl transformă într-o destinație de interes atât pentru iubitorii de natură, cât și pentru cei pasionați de istorie și literatură.