Regula jaluzelelor din avion, pe care o respectăm fără să știm de ce. Pilot: îți poate salva viața

Daniel Bubb, fost pilot la Air Vegas Airlines, a povestit într-un interviu acordat publicației Express care este motivul real din spatele acestei proceduri pe care mulți pasageri o consideră banală.

„În caz de urgență, fiecare secundă contează”

Întrebat despre regulile de siguranță pe care pasagerii tind să le ignore, Bubb a explicat clar de ce jaluzelele trebuie ridicate în cele mai sensibile momente ale zborului – decolarea și aterizarea.

„În caz de urgență, însoțitoarele de zbor trebuie să vadă imediat de care parte a avionului apare problema. Jaluzelele ridicate oferă vizibilitate rapidă spre exterior.”, a spus fostul pilot.

Dar acesta nu este singurul motiv.

Adaptarea ochilor la lumină – un detaliu care poate salva vieți

Bubb spune că, în special pe timp de noapte, ochii pasagerilor au nevoie de câteva secunde bune pentru a se adapta la lumina de afară. Dacă jaluzelele sunt deja ridicate, adaptarea începe înainte ca pasagerii să fie nevoiți să se evacueze.

„Dacă evacuarea este necesară, timpul de adaptare vizuală este deja câștigat. Iar când vorbim despre situații critice, câteva secunde pot face diferența.”

Cum să ai un zbor mai plăcut: sfaturile unui pilot

În același interviu, Bubb a oferit și câteva recomandări pentru o călătorie mai confortabilă – sfaturi simple, dar extrem de utile:

Fă puțină mișcare înainte de zbor , mai ales pentru cursele lungi.

Profită de facilitățile terminalului – multe aeroporturi au muzee, expoziții, magazine sau chiar săli de fitness.

Fii răbdător și pozitiv. Aglomerația și cozile pot fi frustrante, dar o atitudine calmă face totul mai ușor.

Respectă și însoțitorii de zbor. Ei sunt acolo pentru siguranța pasagerilor, iar o vorbă bună poate îmbunătăți atmosfera la bord.