Doi pietoni, între care un copil de 9 ani, răniți pe o trecere de pietoni în Bragadiru

Un grav accident rutier s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 07.20, pe Șoseaua Alexandriei, în orașul Bragadiru, județul Ilfov. Două persoane, o femeie de 38 de ani și un copil de 9 ani, au fost rănite după ce au fost lovite de un autoturism în timp ce traversau regulamentar pe o trecere de pietoni.

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, apelul de urgență a fost primit prin numărul unic de urgență 112. La fața locului au intervenit polițiștii rutieri și echipaje medicale.

„Primele verificări au arătat că un autoturism condus de un bărbat de 66 de ani nu a acordat prioritate de trecere unor pietoni aflați regulamentar pe trecerea de pietoni”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov.

Impactul a fost deosebit de puternic, victimele fiind acroșate pe trecere. Femeia și copilul au fost transportați de urgență la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Informații despre starea acestora nu au fost comunicate oficial, deocamdată.

Șoferul implicat în accident a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

„Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, au mai precizat polițiștii.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

(sursa: Mediafax)