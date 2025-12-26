Cei născuți în această lună întorc banii cu lopata

Însă, potrivit experților, pentru persoanele născute în luna octombrie, abundența financiară pare să vină aproape fără efort. Sunt genul de oameni care prind oportunități bune „din mers”, iar conturile lor bancare par adesea mai generoase decât ale altora — un avantaj pus pe seama unei combinații între noroc, mentalitate și biologie, scrie yourtango.com.

Un expert în neuroștiință explică de ce cei născuți în octombrie par să fie mai favorizați financiar decât persoanele născute în alte luni, care trebuie să muncească mai mult pentru a-și menține stabilitatea economică.

De ce cei născuți în octombrie atrag banii mai ușor

Potrivit expertului în neuroștiință Kyle Cox, persoanele născute în octombrie „dau peste bani” mai des decât alții.

„Cei născuți în octombrie se lovesc de bani pe neașteptate. Apar cecuri neprevăzute, cineva se oferă să plătească, oportunități financiare apar din senin. Ei experimentează un flux de resurse pentru care alții trebuie să tragă din greu”, susține Cox.

Această tendință nu ar fi doar o percepție subiectivă, ci un tipar observat inclusiv de economiști comportamentali.

Legătura dintre luna octombrie și „sezonul abundenței”

Cox explică faptul că luna octombrie este asociată, din punct de vedere natural, cu sezonul recoltei, o perioadă în care resursele sunt, simbolic și concret, din belșug. Această realitate ar putea lăsa o „amprentă neurologică” asupra celor născuți în această perioadă, formând la nivel inconștient o așteptare a abundenței.

Studiile care au analizat câștigurile neașteptate au arătat că persoanele născute în octombrie primesc mai des bani neanticipați decât ar indica probabilitatea statistică. Moșteniri, cadouri, câștiguri la loterie sau oportunități financiare apărute aparent din nimic tind să se concentreze în jurul acestei luni de naștere.

„Sentimentul lor de îndreptățire la resurse este perceput ca încredere, nu ca aroganță. Banii curg spre așteptare. Cei născuți în octombrie pornesc de la ideea că vor fi sprijiniți, iar realitatea pare să se conformeze acestei convingeri. Sistemul lor nervos nu este dominat de frica de lipsuri, așa cum se întâmplă adesea la cei născuți iarna”, explică Cox.

Ce spun astrologii despre luna octombrie și bani

Nu doar neuroștiința susține această idee. Și astrologii consideră luna octombrie una cu potențial ridicat de abundență financiară.

Astrologii Rebecca Gordon și Lisa Stardust au declarat pentru Good Housekeeping că există câteva luni de naștere asociate cu norocul financiar, iar octombrie se află printre ele.

Potrivit Lisei Stardust, octombrie este o perioadă legată de renaștere și intuiție. Persoanele născute în această lună au capacitatea de a naviga mai ușor prin dificultăți financiare și de a-și reconstrui stabilitatea materială atunci când lucrurile nu merg bine.

„Apelând la intuiția lor, fac față provocărilor cu luciditate și reflecție”, spune Stardust, ceea ce le oferă „șansa de a înțelege ce se întâmplă, de ce și ce pot face mai departe”.

În plus, luna octombrie este puternic asociată cu planeta Venus. Mulți dintre cei născuți în această perioadă sunt Balanțe, semn influențat de Venus — planeta banilor, luxului, frumuseții și valorilor materiale.