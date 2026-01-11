12 reguli Feng Shui pentru birou: Te ajută să îți îmbunătățești starea de spirit la locul de muncă

1. Biroul într-o poziție dominantă

Conform feng shui, unul dintre cele mai importante principii fundamentale este legat de amplasarea biroului - un principiu numit poziție dominantă.

Aranjați-vă biroul astfel încât, atunci când stați acolo și lucrați, să puteți vedea intrarea principală, fără a fi direct în linie cu acesta (de obicei, aceasta înseamnă în diagonală cu ușa). În mod ideal, aveți un perete solid în spate pentru sprijin.

Cu intrarea în fața biroului deveniți conștienți de energia care vine spre voi. În plus, veți putea vedea calea înainte, în loc să vă confruntați cu un perete care vă oprește. Cu toate acestea, dacă spațiul nu permite acest tip de amplasare, există câteva soluții rapide.

2. Plante lângă birou

Incorporarea plantelor în orice spațiu este întotdeauna o idee bună, mai ales la birou. În feng shui, acestea reprezintă creșterea și viața.

A avea o plantă în birou aduce o parte din lumea naturală și invită puțină bunătate și căldură în viața profesională. În general, poți alege frunze moi în formă de inimă.

Încearcă să plasezi o plantă în colțul camerei sau poți chiar opta pentru o plantă suculentă mai mică pe birou.

3. Corp de iluminat distractiv

Adaugă mai multe surse de iluminat - cum ar fi plafonera și aplica de pe perete - pentru a crea condiții optime de iluminare. Pentru a adăuga un stil personal, ai putea lua în considerare și agățarea unui corp de iluminat distractiv deasupra biroului sau aplice elegante pe perete.

4. Opere de artă pe care le iubești

Ar putea fi un fundal de ecran pe computer sau o operă de artă pe peretele din fața ta. Este ceva ce vei înregistra în mintea ta toată ziua.

În mod similar, este foarte util să îndepărtați ceasurile de pe peretele din față., astfel încât să nu simți presiunea timpului.

5. Echilibrul yin-yang

Un birou modern din sticlă și fișete metalice ar beneficia de un covor moale și draperii de catifea. Prin adăugarea de elemente delicate într-un spațiu care conține multe elemente dure se obține un echilibru confortabil.

6. Lasă-ți personalitatea să strălucească

Nu este surprinzător faptul că personalizarea joacă un rol cheie în modul în care te simți în spațiul tău de birou. Alege covoare, obiecte de artă și accesorii care aduc o senzație de confort.

Personalizează-ți biroul sau spațiul de lucru cât mai mult posibil, chiar (și mai ales) dacă este o zonă deschisă. Fotografiile, pixurile tale preferate, gustările tale preferate, amintirile - te ajută să te simți ca acasă.

7. Eliberează intrarea

Aruncă o privire spre biroul tău de la intrare pentru a vedea dacă este deschis și ordonat. Acest lucru permite energiei Qi să curgă ușor în spațiu, aducând bogăție și noi oportunități.

8. Asigură-te că te simți confortabil

Un scaun confortabil este esențial pentru un design de birou cu un feng shui bun. Un scaun cu spătar înalt oferă cel mai mult sprijin.

Dacă stai în același loc în majoritatea zilelor săptămânii timp de mai multe ore, ar trebui să te asiguri că ai suportul pentru spate de care ai nevoie.

9. Agață o oglindă

Deși feng shui-ul tradițional sugerează să stai cu fața spre ușă atunci când stai jos, acest lucru nu este întotdeauna posibil.

Dacă stai cu spatele la ușă, pune o oglindă pe peretele de lângă tine - sau pe birou - pentru a nu te speria dacă oamenii intră în biroul tău.

În plus, oglinzile adaugă personalitate unui spațiu.

10. Suprafețe curbate, în locul celor ascuțite

Alege un birou curbat, astfel încât să poți vedea cu ușurință pe fereastră, de exemplu, rămânând în același timp în poziția de comandă sau putere.

11. Perfecționaează iluminatul

Dacă lucrezi într-un spațiu de birou în afara casei, nu ai întotdeauna acces la lumina naturală. Dacă nu ești așezat lângă o fereastră, poți crea totuși un spațiu de birou care să-ți sporească bunăstarea cu lumină artificială.

Caută o lumină de birou cu spectru complet pentru a menține culorile mai clare și mai precise în spațiul de lucru.

12. Alege mai multe locuri

Statul pe același scaun de birou toată ziua poate fi puțin inconfortabil. Adaugă un loc confortabil lângă fereastră pentru a schimba peisajul.

Pe lângă un birou de dimensiuni generoase, dacă aveți spațiu, așează o canapea sau un fotoliu confortabil în cameră. Aceasta este o schimbare plăcută față de scaunul vertical de birou și creează un spațiu mai relaxant pentru o întâlnire, pentru a citi documente sau pentru a vorbi la telefon, potrivit goodhousekeeping.com.