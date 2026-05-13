3 moduri ciudate în care creierul modelează pe cine iubești și cât de profund simți dragostea

Creierul ar trebui să fie organul logic, iar inima ar trebui să fie despre emoție și dragoste.

„Dragostea este o funcție superioară care presupune ca cortexul prefrontal al creierului să trimită semnale către amigdală suficient de puternice pentru a depăși răspunsul automat de luptă sau fugi”, a dezvăluit neurocercetătorul dr. Lucy Brown.

Creierul conține multe dintre emoțiile tale, în moduri despre care s-ar putea să nu fi știut iar acestea modelează profund de cine ești atras și cât de intens simți acea atracție.

1. Linia subțire dintre iubire și ură se află în creier

Această afirmație are de fapt o oarecare greutate. Un studiu realizat la University College London a descoperit că circuitele de „iubire” și „ură” ale creierului au structuri identice.

„Ura este adesea considerată o pasiune malefică care, într-o lume mai bună, ar trebui să fie îmblânzită, controlată și eradicată. Totuși, pentru biolog, ura este o pasiune la fel de importantă ca iubirea”, a spus profesorul Semir Zeki, neurobiolog specializat în studierea creierului vizual al primatelor, care a realizat studiul de scanare cerebrală. „La fel ca iubirea, este adesea aparent irațională și poate conduce indivizii la fapte eroice și malefice. Cum pot două sentimente opuse să provoace același comportament?”

Ambele emoții includ regiuni, precum putamenul și insula, iar acestea sunt legate de agresivitate și suferință. Așa că data viitoare când te cerți cu partenerul tău, amintește-ți că iubirea și ura există în același loc.

2. Dragostea doare fizic din cauza creierului

„Dragostea doare” nu este doar o afirmație tristă, este realitatea. Există un motiv pentru care unele cupluri în vârstă mor la câteva luni distanță. Studiile de neuroimagistică au descoperit că regiunile care procesează durerea fizică sunt legate de angoasa socială.

Când treci printr-o despărțire sau pierzi pe cineva drag, creierul tău parcurge experiența prin aceleași căi neuronale care se aprind atunci când te rănești. Cercetătorii numesc fenomenul persoanelor care mor după ce partenerii lor au părăsit această lume „sindromul inimii frânte”. Aceasta este o afecțiune medicală foarte reală, în care șocul emoțional brusc al pierderii unui partener declanșează o disfuncție cardiacă.

3. Creierul folosește dragostea și ca analgezic

Școala de Medicină a Universității Stanford a descoperit că sentimentele intense de dragoste pot atenua durerea și pot fi la fel de puternice ca drogurile ilicite. Așadar, se pare că tot ceea ce simți este intensificat de creier.

„Când oamenii se află în faza pasională și atotcuprinzătoare a iubirii, există modificări semnificative ale stării lor de spirit care le influențează experiența durerii”, a spus dr. Sean Mackey, șeful Diviziei de Management al Durerii și autor principal al studiului.

„Începem să deslușim unele dintre aceste sisteme de recompensă din creier și modul în care acestea influențează durerea. Acestea sunt sisteme foarte profunde, vechi, din creierul nostru ce implică dopamina, un neurotransmițător principal care influențează starea de spirit, recompensa și motivația.”

Dragostea este conectată la aceiași neurotransmițători care gestionează durerea, recompensa și supraviețuirea, motiv pentru care te poate consuma fizic. Dr. Brown a descris creierul îndrăgostit ca având un mecanism de siguranță ce ne permite să tolerăm riscul de a ne apropia de cineva. Suprapunerea dintre dragoste, ură, durere și plăcere este din cauza faptului că creierul tău funcționează exact așa cum trebuie, notează yourtango.com.

