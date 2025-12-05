3 probleme pe care copiii le dezvoltă mai târziu, dacă părinți le oferă prea multe cadouri

Înainte de a exagera și de a copleși un copil cu cadouri, luați în considerare aceste rezultate negative care vor duce la copii răsfățați. Impulsul de a le oferi copiilor totul vine dintr-un loc frumos dar, undeva pe parcurs, cadourile pot începe să facă ceva ce nu am intenționat niciodată.

Cercetările arată în mod constant că oamenii materialiști sunt de fapt mai puțin fericiți. Și aceste tipare nu așteaptă până la vârsta adultă pentru a prinde rădăcini. Chiar lucrurile menite să aducă bucurie pot modela felul în care copiii noștri înțeleg efortul, recunoștința și ce este necesar pentru a se simți satisfăcuți. Recunoașterea tiparului este primul pas și niciodată nu este prea târziu să ne recalibrăm.

Părinții care cumpără prea multe cadouri pentru copiii lor observă adesea aceste 3 probleme mai târziu:

1. Comportament distructiv

Copiii care se angajează în acapararea cadourilor în timpul sărbătorilor suferă ramificații sociale și emoționale negative e se extind mult dincolo de copilărie. Conform unui studiu, ca adulți, acești copii sunt mai predispuși la datorii la carduri de credit, jocuri de noroc și cumpărături compulsive.

Sigur, despachetarea unui munte de cadouri produce o explozie de fericire dar nu are putere de rezistență. În schimb, hrănește o foame insațiabilă pentru mai mult.

2. Probleme cu stima de sine

Stima de sine de durată este înrădăcinată într-un sentiment puternic de identitate, nu în materialism. Excesul nu este egal cu o stimă de sine crescută. Studiile au arătat că nu există nicio corelație între bunurile materiale și stima de sine sau fericire.

De fapt, copiii care au mai puține bunuri materiale dar relații pozitive cu părinții și colegii obțin scoruri mai mari la testele de evaluare a stimei de sine. De asemenea, au mai puține probleme de comportament și demonstrează mai multă rezistență în fața obstacolelor decât copiii cu părinți prea indulgenți.

3. Scăderea fericirii de durată

Cercetătorii au publicat, în Journal of Happiness de la Harvard, un studiu care arată că oamenii apreciază cadourile pe care le-au cumpărat pentru alții mai mult decât cadourile pe care le-au cumpărat pentru ei înșiși. Și când acei oameni darnici au completat o scală de satisfacție personală, au obținut constant scoruri mai mari decât cei care și-au cumpărat cadouri singuri.

A-ți ajuta copilul să dezvolte generozitatea încurajează un sentiment sănătos de interconectare și sporește fericirea personală. Copiii care apreciază doar primirea de cadouri sunt mai predispuși să crească egocentrici și lipsiți de empatie.

Care copii sunt mai predispuși să aibă părinți care îi răsfață prea mult în timpul sărbătorilor? Credeți sau nu, sunt agresorii. Copiii care își agresează părinții pentru a-i răsfăța mai mult sunt mai predispuși să primească mai multe cadouri decât copiii care nu o fac.

Copiii sunt remarcabil de adaptabili, iar relația pe care o ai cu ei contează mult mai mult decât orice pas greșit în oferirea de cadouri. Ceea ce au cel mai mult nevoie este un părinte atent și dispus să corecteze atunci când ceva nu funcționează.

Scopul nu este să nu mai oferiți copiilor lucruri sau să vă criticați pentru Crăciunurile trecute. Este vorba doar de a observa când grămada de lucruri începe să facă opusul a ceea ce ai intenționat. Cercetările arată că ceva atât de simplu precum ținerea unui jurnal al recunoștinței poate reduce semnificativ materialismul la copii, ceea ce înseamnă că aceste tipare nu sunt permanente.

Începe cu puțin. Schimbă un cadou cu o experiență. Lasă-i să câștige ceva ce au avut în vedere. Sau, pur și simplu, ia o pauză înainte de următoarea achiziție și întreabă-te ce încerci cu adevărat să le oferi, potrivit yourtango.com.

