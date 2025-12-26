Maratonul gastronomic de sărbători. Avertismentul unui chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată, va durea tare”

„Colecistul este cel care primește rapid «nota de plată» și nu va întârzia să protesteze”, spune chirurgul de la Spitalul Județean Galați.

Litiaza biliară, cunoscută drept „pietre la fiere”, poate rămâne asimptomatică ani de zile. Pietrele stau cuminți în colecist până când un stimul masiv, cum este o masă copioasă, forțează organul să se contracte violent pentru a elibera bila necesară digestiei, explică medicul. În acel moment, mecanismul se poate bloca, declanșând dureri intense, susține chirurgul.

Spre deosebire de o indigestie obișnuită, colica biliară se manifestă prin durere acută în partea dreaptă, sub coaste, care poate iradia spre spate sau spre umărul drept, greață și vărsături care nu aduc ameliorare și o stare de agitație, pacientul neputând să-și găsească o poziție care să-i calmeze suferința.

„Dacă ignorați aceste episoade, riscul nu este doar repetarea durerii. O piatră care pleacă din colecist poate bloca căile biliare sau poate declanșa o pancreatită, transformând o problemă ușor de rezolvat într-o situație critică”, mai explică Truș.

Pentru cei care știu că au „nisip” sau pietre la fiere, strategia pentru a se bucura de Crăciun și Revelion trebuie să fie bazată pe moderație și selecție.

Medicul recomandă porții mai mici și evitarea amestecului de grăsimi animale cu alcool și dulciuri complexe la aceeași masă. Cuvântul de ordine este „porție”, atât la mâncare, cât și la băuturi alcoolice.

Chirurgul atrage atenția că nimeni nu ar trebui să riște un ospăț copios în condițiile în care are pietre la fiere.