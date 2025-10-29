7 adevăruri științifice despre diferențele de vârstă în cuplu

Perspective științifice

1. Bărbații trăiesc mai mult cu o parteneră mai tânără. Femeile trăiesc mai mult dacă partenerul lor are aceeași vârstă.

Un studiu danez (Drefahl, 2010) a constatat că bărbații trăiesc mai mult dacă au o parteneră mai tânără. Acest lucru ar putea fi explicat prin efectele sociale și emoționale pozitive ale faptului că au o parteneră mai tânără, dar și prin capacitatea unui partener mai tânăr de a oferi îngrijire în etapele ulterioare ale vieții.

De exemplu, bărbații care au o soție cu 15 ani mai tânără au o șansă de deces redusă cu 4%. Însă pentru femei, cel mai mic risc de deces se observă atunci când au aceeași vârstă cu soții lor, reflectând probabil diferențele în îngrijirea dintre bărbați și femei.

2. Relațiile unde bărbații sunt mult mai tineri decât soțiile lor, foarte rare

Același studiu a raportat că în relațiile heterosexuale, bărbatul este în mare parte partenerul mai în vârstă. 75% dintre bărbați sunt căsătoriți cu o femeie care este cu cel puțin un an mai tânără decât ei (Drefahl, 2010).

În schimb, doar 10% dintre bărbați sunt cu unul sau mai mulți ani mai tineri decât soțiile lor. Restul de 15% au aproximativ aceeași vârstă cu soțiile lor.

3. Bărbații și femeile preferă parteneri mai tineri, dar bărbații mai mult

Un studiu din 2024 (Gottfried și colegii, 2024) a constatat că, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, preferă mai mult să aibă un partener mai tânăr. Acest lucru este valabil atât pentru bărbați, cât și pentru femei, dar este mai pregnant la bărbați.

De exemplu, bărbații de 70 de ani au preferat, în medie, partenerele de sex feminin de 58 de ani. În schimb, femeile de 70 de ani au preferat, în medie, partenerii de sex masculin de 68,5 ani.

4. Diferența medie de vârstă în relații este de 4,2 ani

Un studiu din 2022 care a analizat datele privind diferențele de vârstă în relațiile heterosexuale din 130 de țări și a constatat că, la nivel mondial, bărbații sunt, în medie, cu 4,2 ani mai în vârstă decât partenerele lor de sex feminin (Ausubel și colegii, 2022).

Citește pe Antena3.ro Mașina doctoriței Ștefania Szabo a fost ridicată pentru cercetări. Indiciile descoperite de polițiști în biroul ei

5. Diferențele de vârstă în relații, diferite îîn funcție de țară

Același studiu a raportat că diferența medie de vârstă în relațiile heterosexuale a variat foarte mult între diferite țări.

În America de Nord, bărbații sunt, în medie, cu doar 2,2 ani mai în vârstă decât partenerele lor de sex feminin, în timp ce în Europa, bărbații sunt, în medie, cu 2,7 ani mai în vârstă decât partenerele lor de sex feminin.

În schimb, diferența medie de vârstă a fost de 8,7 ani în Bangladesh, 11,8 ani în Nigeria și chiar 14,8 ani în Gambia (Ausubel și colegii, 2022).

6. Partenera mai în vârstă este mai fericită în relație decât partenerul mai tânăr

În cazul bărbaților s-a observat că bărbații heterosexuali care se întâlnesc cu o femeie cu cel puțin 7 ani mai tânără decât ei au avut o satisfacție generală în relație substanțial mai mare decât bărbații care se întâlnesc cu femei cu cel puțin 7 ani mai în vârstă decât ei (Banbury și colegii, 2025).

Acest efect nu a fost constatat în cazul femeilor, care puteau fi foarte mulțumite atât cu partenerii mai în vârstă, cât și cu cei mai tineri.

7. Stabilitatea financiară, dorită de femeile mai tinere care se întâlnesc cu bărbați mai în vârstă

Același studiu a raportat că stabilitatea financiară îl face ma fericit pe partenerul mai tânăr decât pe cel mai în vârstă.

În cadrul studiului, tinerele care se întâlneau cu bărbați mai în vârstă au perceput stabilitatea financiară ca fiind mai mare cu un partener mai în vârstă, comparativ cu un partener mai tânăr.

Un astfel de efect nu a fost constatat în cazul bărbaților mai tineri care se întâlneau cu femei mai în vârstă (Banbury și colegii, 2025), notează psychologytoday.com.