Ai un partener dificil? 5 tipuri de persoane imposibil de tolerat

Conflictele fac parte din orice relație, fie că vorbim de căsnicie sau de conviețuire în general. În mod sănătos, certurile ajută la exprimarea emoțiilor și la găsirea soluțiilor. Dar există persoane care par să caute conflictul la fiecare pas, transformând orice discuție într-o luptă.

Psihoterapeutul de familie Dr. Fran Walfish explică faptul că aceste tipologii relaționale au nevoie de conștientizare și auto-reflecție pentru a rupe ciclul certurilor și al resentimentelor, scrie yourtango.com.

1. „Zidul de piatră” (Stonewaller)

Cum îi recunoști: refuză dialogul, se închide complet și evită cooperarea în mijlocul unui conflict. Este o strategie defensivă pentru a-și proteja ego-ul și emoțiile.

Cum îl poți ajuta: în loc să-l critici, oferă-i empatie. Îi poți spune: „Înțeleg că te simți copleșit, hai să luăm o pauză și să revenim după cină.”

Soluția reală este reducerea resentimentelor acumulate, nu doar evitarea tăcerii.

2. Agresorul verbal

Cum îi recunoști: ridică tonul, judecă, critică și aruncă întreaga vină pe celălalt. Eul său fragil nu suportă să-și asume responsabilitatea.

Cum îl poți ajuta: încurajează-l să folosească mesaje la persoana întâi („Eu simt”, „Am nevoie”), nu acuzații directe. Astfel, conflictul se transformă din atac în comunicare constructivă.

3. Evitantul (Avoider)

Cum îi recunoști: schimbă subiectul, face glume nepotrivite sau deturnează discuția pentru a nu aborda adevărata problemă.

Cum îl poți ajuta: păstrează tonul calm, dar ferm. Poți spune: „Știu că e greu să vorbim despre asta, putem face pauze dacă e nevoie, dar am nevoie să rămâi prezent în discuție.”

4. Submisivul pasiv

Cum îi recunoști: spune mereu „ai dreptate”, chiar și atunci când nu crede asta. Teama de a fi respins sau certat îl face să cedeze mereu.

Cum îl poți ajuta: validează-i emoțiile și arată-i că nu va fi pedepsit pentru sinceritate. Încurajează-l să vorbească deschis, fără frica de reacția ta.

5. „Reparatorul” (The Fixer)

Cum îi recunoști: sare imediat cu soluții rapide, doar pentru a încheia discuția. Nu suportă incertitudinea și tratează conflictele ca pe o problemă de rezolvat matematic.

Cum îl poți ajuta: arată-i că procesul e mai important decât graba spre un răspuns. Poți spune: „Nu vreau să găsim doar cea mai rapidă soluție, ci una sănătoasă pentru noi doi.”

Aceste cinci tipuri de comportamente fac viața de cuplu sau conviețuirea foarte dificilă. Totuși, schimbarea este posibilă dacă ambii parteneri acceptă să își înțeleagă tiparele și să lucreze la ele. Conflictele nu trebuie să fie distructive — cu empatie, răbdare și comunicare, ele pot deveni un pas spre relații mai sănătoase.