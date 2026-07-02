Cheia unei căsătorii fericite ar putea sta în...televizor

Potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Ben-Gurion din Israel, unul dintre cele mai eficiente moduri prin care partenerii își pot consolida relația este surprinzător de simplu: să se uite împreună la seriale sau filme.

Mai mult, oamenii de știință spun că există un detaliu important care face diferența între o experiență benefică pentru relație și una care poate diminua efectele pozitive.

Studiul a analizat 84 de cupluri

Cercetarea, publicată în revista de specialitate Personal Relationships, a inclus 84 de cupluri și a urmărit modul în care obiceiurile comune de petrecere a timpului influențează apropierea dintre parteneri, scrie 20minutos.es

Rezultatele au arătat că persoanele care urmăresc frecvent filme sau seriale împreună se simt mai apropiate emoțional și declară că au relații mai solide decât cele care nu împărtășesc această activitate.

De ce este atât de important să priviți împreună un film

Potrivit cercetătorilor, experiențele trăite în același timp creează ceea ce specialiștii numesc „realitate împărtășită”.

Atunci când doi parteneri râd la aceeași scenă, se emoționează în același moment sau urmăresc împreună desfășurarea unei povești, apare un sentiment mai puternic de apropiere și conexiune.

În plus, astfel de momente favorizează gesturile spontane de afecțiune, precum îmbrățișările, ținutul de mână sau contactul fizic.

Există însă o regulă importantă

Studiul a scos la iveală un aspect interesant: nu este recomandat să comentați în timpul filmului sau al episodului.

Cercetătorii au observat că discuțiile purtate în timp ce rulează producția pot anula efectele benefice asupra relației.

În schimb, conversațiile de după vizionare, în care partenerii își împărtășesc impresiile și discută despre personaje sau întâmplări, contribuie la consolidarea legăturii dintre ei.

Un obicei deja întâlnit în multe familii

Aproximativ o treime dintre cuplurile participante la studiu au declarat că urmăresc frecvent seriale sau filme împreună.

Specialiștii spun că nu este neapărat important ce producție alegi, ci faptul că experiența este trăită împreună.

Ce spun cercetătorii

Autorii studiului explică faptul că:

„Realitatea împărtășită crește sentimentul de apropiere și conexiune. Vizionarea televizorului împreună poate întări momentele de intimitate, prin râsete comune, emoții împărtășite și contact fizic.”

Un gest simplu care poate întări relația

Într-o perioadă în care multe cupluri spun că petrec din ce în ce mai puțin timp împreună, specialiștii consideră că activitățile comune, chiar și unele aparent banale, pot avea un impact important asupra relației.

Așadar, dacă vrei să petreci mai mult timp de calitate alături de partener, poate că nu este nevoie de planuri complicate. Uneori, un serial bun, un film preferat și o conversație după genericul de final pot face mai mult pentru relație decât ai crede.