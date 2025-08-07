De ce adolescenții se comportă ca și cum ar fi nemuritori?

Sunt tineri, viața lor se întinde în fața lor și se simt nemuritori. Consecvența acestui raționament se datorează, probabil, unei caracteristici a creierului uman.

Ce parte a creierului ne face să ne simțim muritori

Neurologii au oferit un răspuns clar la această întrebare. Lobii prefrontali se găsesc la câțiva centimetri, chiar în spatele frunții. Această regiune are multe funcții importante, inclusiv controlul impulsivității și evitarea comportamentelor riscante. Sentimentele de nemurire ale adolescenților provin din lobii lor prefrontali care nu funcționează pe deplin.

Motivul pentru care lobii prefrontali nu sunt complet activați este acela că nu au finalizat încă procesul de mielinizare neuronală. Mielinizarea este ca izolația firelor electrice din interiorul casei. Fără mielinizare în creier, semnalele electrice de la neuroni nu ajung la destinație. Părțile creierului nostru care se mielinizează ultimele sunt și părțile care au evoluat cel mai recent. Aceste părți includ lobii prefrontali, care contribuie cel mai mult la personalitățile noastre unice și ne permit să anticipăm consecințele acțiunilor noastre.

În esență, lobii prefrontali vă spun că este o idee proastă să beți alcool și să conduceți sau să ignorați consecințele consumului de heroină. Când lobii prefrontali își finalizeazăprocesul de mielinizare, încep să funcționeze corect și încetați să faceți lucruri periculoase. Cel mai important, încetezi să te simți nemuritor.

Se pare că femeile termină acest proces de mielinizare până la vârsta de 25 de ani, iar bărbații până la vârsta de 30 de ani. Astfel, o femeie de 20 de ani, deși creierul ei nu este încă mielinizat, este mai aproape de maturitate decât iubitul ei de 20 de ani, care mai are încă 10 ani până când va putea aprecia cu adevărat înțelepciunea avertismentelor, cum ar fi cele împotriva consumului de alcool la volan sau împotriva consumului de orice drog care îi iese în cale.

Ce determină sentimentul de nemurire

Sistemul limbic. Este un grup străvechi de structuri vitale pentru supraviețuire. Sistemul limbic controlează multe aspecte ale experienței noastre emoționale.

Părți ale sistemului limbic sunt conectate, adică mielinizate, înainte de naștere. Această diferență de două decenii în momentul maturării și activării sistemului limbic, comparativ cu maturarea cortexului prefrontal, contribuie la asumarea mai multor riscuri.

Ulterior, adolescenții sunt motivați să caute emoții tari, de obicei implicând frică, care uneori provin din comportamente riscante, cum ar fi conducerea imprudentă, fumatul sau consumul de alcool. Înainte de mielinizarea lobilor prefrontali, tinerii adulți nu au controlul cognitiv necesar pentru a rezista impulsurilor sau pentru a se concentra în mod egal asupra riscurilor potențiale.

Întârzierea în accesul la funcțiile lobilor frontali, precum și orice perspectivă asupra mortalității noastre, se corelează și cu un alt fenomen familiar părinților cu adolescenți: tarifele asigurărilor auto.

Tinerele femei beneficiază întotdeauna dee o reducere a ratelor de asigurare la o vârstă mult mai fragedă decât bărbații, pur și simplu pentru că lobii lor prefrontali sunt conectați mai devrme. Starea lobilor frontali feminini se traduce printr-un istoric de femei tinere care au avut mai puține accidente rutiere decât tinerii bărbați de o vârstă de dezvoltare similară.

Într-o zi, în viitor, s-ar putea să fim obligați să avem la noi o imagine RMN recentă a lobilorpre frontali la vot. Tinerii bărbați ar putea începe să aibă la ei fotografii cu lobii prefrontali complet mielinizați pentru a le arăta părinților îngrijorați, atunci când își aleg partenerele, că sunt mai puțin predispuși să ia decizii stupide, notează psychologytoday.com.