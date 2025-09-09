Dormitul în același pat cu partenerul: 5 probleme de sănătate la care nu te-ai fi gândit

Relațiile vin cu multe compromisuri, iar patul comun este unul dintre ele. Pe lângă confortul și apropierea de partener, împărțirea aceluiași spațiu de somn poate aduce și efecte mai puțin plăcute asupra sănătății și chiar asupra relației.

Experții în somn și relații spun că lipsa celor 7–9 ore de odihnă de calitate recomandate de National Sleep Foundation poate declanșa o serie de probleme.

1. Crește iritabilitatea în cuplu

Somnul insuficient sau întrerupt te face mai irascibil. Atunci când unul dintre parteneri sforăie, se mișcă mult sau are alte obiceiuri de somn diferite, celălalt resimte efectele a doua zi. Studiile arată că după doar două nopți cu mai puțin de 7 ore de somn, cuplurile devin mai tensionate și mai certărețe.

2. Diferențele de ritm de somn pot aduce distanțare

Unul adoarme târziu, altul preferă diminețile. Unul vrea liniște totală, altul ascultă sunete relaxante. Aceste diferențe aparent mici pot duce la frustrări și chiar la resentimente. Dacă ajustările nu funcționează, soluția sănătoasă ar putea fi dormitul separat.

3. Risc crescut de creștere în greutate

Somnul de proastă calitate afectează metabolismul. Un studiu arată că doar 30 de minute mai puțin somn pe noapte pot duce, pe termen lung, la creșterea riscului de obezitate și rezistență la insulină. Dacă partenerul îți perturbă odihna, kilogramele în plus ar putea fi și „vina” lui.

4. Senzația de claustrofobie

Pentru unele persoane, ora de culcare este și momentul de liniște și reflecție personală. Împărțirea patului poate da senzația de lipsă de spațiu personal, ceea ce duce la stres și tensiune în cuplu. Pe termen lung, asta poate afecta relația.

5. Crește riscul de despărțire sau divorț

Poate suna dur, dar lipsa de somn afectează grav relațiile. Sforăitul sau afecțiunile precum apneea de somn nu doar că perturbă odihna, dar sunt asociate cu un risc mai mare de conflicte și chiar despărțiri. Somnul de calitate susține nu doar sănătatea fizică, ci și stabilitatea emoțională a cuplului.

Dragostea e frumoasă, dar și somnul contează

Dormitul împreună poate întări intimitatea, însă nu trebuie să fie o obligație. Specialiștii recomandă cuplurilor să își analizeze sincer calitatea somnului și să nu se teamă să doarmă separat dacă asta le ajută sănătatea și relația.