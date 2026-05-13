IQ-ul ridicat nu garantează succesul: 5 abilități care contează cel mai mult în viață

Experiențele unor adulți extrem de inteligenți încă din copilărie arată că rezultatele excelente la școală nu se traduc automat într-o carieră de succes sau o bună adaptare la provocările cotidiene. Psihologii susțin că diferența o fac, de multe ori, anumite abilități emoționale și comportamentale.

1. Etica muncii

Copiii care progresează sunt cei care învață devreme că inteligența lor singură nu este cea care îi va duce departe. Copiii foarte inteligenți își arată adesea punctele forte prin lucruri mici, care le vin mai ușor, dar cei care transformă acea inteligență în succes real sunt cei care o combină cu efortul.

Scorurile la teste și admiterile la facultate nu sunt singurele lucruri care determină inteligența cuiva și nu sunt cele care determină viitorul unei persoane.

2. Reacția față de respingere

Oamenii care pot accepta un refuz fără să se ase afectați foarte tare sunt cei care tratează respingerea ca pe o informație despre un singur moment, nu ca pe un verdict despre cine sunt.

Copiii care învață această distincție devreme cresc capabili să se expună iar și iar”.

3. Capacitatea de a rezista plictiselii

Nimic la care merită să fii bun nu iese perfect din prima încercare. A fi dispus să te lași pradă încercărilor și erorilor este un talent în sine.

Din perspectiva dezvoltării, părinții ar trebui să se aștepte ca rezistența să fie în forță maximă din partea copiilor lor, indiferent dacă au 7 sau 17 ani.

Dar sarcina unui părinte este să-și ajute copiii să-și găsească puterea atunci când sunt gata să renunțe. Le este necesară exersarea unui set de abilități care dezvoltă rezistența, iar acesta este un atu valoros pentru orice copil.

4. Un simț al umilinței

Incapacitatea de a mentaliza, care implică capacitatea de autoreflecție și de a te raporta la o perspectivă sau o mentalitate alta decât a ta, poate fi un obstacol în calea empatiei, conexiunii și reparării, în special pentru copii.

5. Perseverența

Indiferent de talentul natural este nevoie de multă muncă pentru a stăpâni orice, notează yourtango.com.