Minciuna, parte din dezvoltarea copilului. Ce trebuie să știe părinții

Potrivit experților, modul în care părinții reacționează în astfel de situații poate influența semnificativ relația cu copilul și felul în care acesta va înțelege, pe termen lung, sinceritatea și responsabilitatea.

De ce mint copiii?

Psihologii explică faptul că motivele pentru care un copil minte diferă în funcție de vârstă și context. Unul dintre cele mai frecvente este frica de pedeapsă. Copiii încearcă adesea să evite consecințele unei greșeli inventând explicații sau ascunzând adevărul.

În alte situații, minciuna poate apărea din nevoia de atenție sau din dorința de a fi acceptat într-un grup social. Specialiștii spun că, mai ales la vârste mici, imaginația bogată poate face dificilă delimitarea dintre realitate și fantezie, fără ca micuțul să urmărească intenționat să păcălească.

Totodată, minciuna poate reprezenta și o formă prin care copilul testează limitele și reacțiile adulților, învățând treptat despre reguli, moralitate și consecințe.

Cum ar trebui să reacționeze părinții

Experții recomandă părinților să evite reacțiile impulsive și etichetele, precum „ești un mincinos”, care pot afecta stima de sine a copilului.

În schimb, este important ca adulții să încerce să înțeleagă motivele din spatele comportamentului și să creeze un spațiu sigur pentru dialog. Discuțiile calme și întrebările deschise îl pot ajuta pe copil să vorbească sincer, fără teama unor sancțiuni severe.

Specialiștii avertizează că pedepsele exagerate pot accentua tendința de a minți, copilul încercând ulterior să evite conflictele sau consecințele.

Cum poate fi prevenită minciuna?

Psihologii susțin că prevenția începe prin construirea unei relații bazate pe încredere. Copiii trebuie să simtă că pot discuta deschis cu părinții despre greșeli sau probleme, fără a fi judecați excesiv.

De asemenea, adulții sunt încurajați să ofere propriul exemplu de sinceritate deoarece cei mici învață în principal prin imitare. Chiar și așa-numitele „minciuni nevinovate” spuse în fața copilului pot transmite mesajul că lipsa sincerității este acceptabilă în anumite situații.

Un alt aspect important este încurajarea comportamentului onest. Specialiștii recomandă ca părinții să aprecieze momentele în care copilul spune adevărul, inclusiv atunci când recunoaște că a greșit.

Fiecare astfel de situație poate deveni o oportunitate pentru consolidarea relației dintre părinte și copil, dar și pentru dezvoltarea unor valori precum responsabilitatea, empatia și încrederea, potrivit deparinti.ro.