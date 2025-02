Ora trădării: Momentul din zi când oamenii sunt predispuși să înșele

Dimineața începe bine pentru cei mai mulți dintre noi: ajungem la birou plini de energie, savurăm un mic dejun sănătos și dăm randament maxim la muncă. Însă, în jurul orei 15:00, totul se schimbă. Devenim irascibili, ne pierdem concentrarea și suntem tentați să cedăm unor obiceiuri mai puțin morale, fie că este vorba de o gustare nesănătoasă sau chiar de luarea unor decizii greșite în relație, scrie yourtango.com

De ce după-amiaza este momentul cel mai periculos pentru fidelitate?

Un studiu realizat în 2013 de cercetătorii Maryan Kouchaki și Isaac Smith de la Harvard University’s Edmond J. Safra Center for Ethics a arătat că dimineața este momentul în care oamenii sunt cei mai morali și disciplinați. Însă, pe măsură ce ziua avansează, autocontrolul scade, iar tentațiile devin mai greu de ignorat.

“Din momentul în care oamenii se trezesc dimineața, viața de zi cu zi necesită un efort constant de autocontrol”, explică autorii studiului.

În timpul dimineții, suntem mai predispuși să respectăm regulile, să luăm decizii etice și să ne menținem concentrarea. Însă, odată ce ne apropiem de orele după-amiezii, epuizarea mentală își face simțită prezența, iar oamenii devin mai vulnerabili la comportamente impulsive, inclusiv infidelitatea.

După-amiaza, momentul în care autocontrolul se epuizează

Cercetătorii au testat această teorie într-un experiment simplu. Studenții participanți au fost plătiți pentru a răspunde corect la întrebări, însă li s-a oferit și posibilitatea de a trișa pentru a câștiga mai mulți bani. Rezultatele au fost revelatoare: participanții din sesiunea de după-amiază au fost mult mai predispuși să mintă și să trișeze, comparativ cu cei testați dimineața.

Un alt experiment a analizat preferințele participanților pentru diferite tipuri de lectură. Dimineața, 60% dintre voluntari au ales să citească publicații intelectuale precum The New York Review of Books, în timp ce după-amiaza procentul celor care au ales reviste de divertisment, precum People Magazine, a fost mult mai mare.

Cum să eviți capcanele după-amiezii?

Dacă după-amiaza este momentul cel mai vulnerabil al zilei, e bine să fii conștient de acest aspect și să îți organizezi ziua în mod strategic:

Lucrările importante și cele care necesită integritate morală ar trebui realizate dimineața , când autocontrolul este la nivel maxim.

, când autocontrolul este la nivel maxim. După-amiaza este mai potrivită pentru activități mai relaxante și mai puțin solicitante .

. Evită luarea deciziilor cruciale în a doua parte a zilei, fie că e vorba de muncă, relații sau cheltuieli.

Pe scurt, dacă îți dorești să eviți capcanele impulsivității și ale tentațiilor, încearcă să îți ajustezi rutina în funcție de ritmul natural al autocontrolului tău!