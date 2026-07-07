Ce se întâmplă cu sexul după operația de prostată și cum poate fi recuperată funcția sexuală

„Sexul nu se termină!” Ce se întâmplă după operația de prostată șochează mulți bărbați

Timp de decenii, diagnosticul de afecțiuni ale prostatei a fost asociat automat cu ideea pierderii vieții sexuale. Fie că era vorba despre cancer de prostată sau hiperplazie benignă, mulți bărbați au trăit cu teama că intervenția chirurgicală va însemna sfârșitul erecțiilor, al plăcerii și al identității lor sexuale.

Astăzi, medicina modernă schimbă radical această perspectivă. Operațiile sunt mai precise, tehnologiile sunt mai puțin invazive, iar sexologia încearcă să redefinească noțiunea de virilitate dincolo de simpla ejaculare, potrivit El Pais.

Pentru mulți pacienți, ca Jaime, un bărbat de 63 de ani din Madrid diagnosticat cu hiperplazie benignă de prostată, primul sentiment este ușurarea că nu este cancer. Însă imediat apare o altă întrebare, mult mai intimă: ce se va întâmpla cu viața sexuală?

Prostata, îmbătrânirea și mitul „sfârșitului sexualității”

Specialiștii explică faptul că prostata este o glandă care se modifică odată cu vârsta. Două afecțiuni sunt cele mai frecvente: cancerul de prostată și hiperplazia benignă, adică mărirea non-malignă a glandei.

În cazul hiperplaziei, simptomele apar gradual: urinări frecvente, jet urinar slab, treziri nocturne repetate și senzația de golire incompletă a vezicii. Deși nu toate cazurile necesită operație, atunci când simptomele se agravează, intervenția devine necesară pentru a proteja funcția vezicii și chiar a rinichilor.

Medicul urolog Rodrigo García-Baquero explică faptul că aceste intervenții se fac de regulă minim invaziv, prin tehnici endoscopice sau laser. Important este că, în majoritatea cazurilor, erecția nu este afectată direct. Problema principală apare în altă zonă: ejacularea.

Orgasm fără ejaculare: schimbarea care surprinde pacienții

Una dintre cele mai mari transformări după operația de prostată este apariția așa-numitului „orgasm uscat”. Pacientul poate avea erecție și poate simți orgasmul, însă nu mai ejaculează sau poate experimenta o ejaculare retrogradă, în care lichidul nu mai este eliminat în exterior.

Medicii explică faptul că prostata produce cea mai mare parte a lichidului seminal, iar odată cu îndepărtarea sa, procesul de ejaculare este modificat sau pierdut complet. Cu toate acestea, senzația de plăcere nu dispare, ci se transformă.

Pentru mulți bărbați, această schimbare necesită timp de adaptare. Plăcerea devine diferită, mai puțin legată de „descărcarea” fizică și mai mult de senzația globală a orgasmului.

Cancerul de prostată și echilibrul dintre viață și sexualitate

În cazul cancerului de prostată, situația este și mai complexă. Diagnosticul apare de multe ori târziu, deși în fazele incipiente boala nu are simptome evidente. Este descoperit frecvent prin analize PSA, examinări imagistice și biopsii.

În intervenția radicală, prostata și veziculele seminale sunt îndepărtate. Asta înseamnă pierderea definitivă a ejaculării. Totuși, medicii subliniază un aspect esențial: orgasmul rămâne posibil.

Problema majoră este riscul afectării nervilor responsabili de erecție, aflați foarte aproape de prostată. În funcție de stadiul bolii, chirurgii pot încerca să îi păstreze, însă acest lucru depinde de siguranța oncologică.

Statistic, la un an după intervenție, aproximativ 75% dintre pacienți își recuperează funcția erectilă, cu sau fără ajutor medicamentos.

Schimbări fizice și emoționale după operație

Pe lângă modificările funcționale, pacienții pot observa și alte schimbări, cum ar fi o ușoară modificare a dimensiunii penisului în stare flască sau perioade temporare de disfuncție erectilă cauzate de inflamația nervilor.

Aceste efecte secundare pot fi dificil de acceptat, mai ales în primele luni după operație, când anxietatea este ridicată. De aceea, medicii insistă că recuperarea nu este doar fizică, ci și psihologică.

Pentru cupluri, impactul poate fi semnificativ. Totuși, multe relații se adaptează prin redefinirea intimității, nu doar a performanței sexuale.

Soluții medicale pentru recuperarea vieții sexuale

Medicina oferă astăzi mai multe soluții pentru pacienții care nu își recapătă erecția spontană. Tratamentul poate include medicamente orale, injecții locale cu substanțe vasodilatatoare, geluri sau dispozitive de vacuum care induc erecția mecanic.

În cazuri mai severe, protezele peniene reprezintă o opțiune eficientă, oferind control total asupra erecției artificiale.

Aceste metode nu „înlocuiesc” complet funcția naturală, dar permit continuarea unei vieți sexuale active.

Redefinirea virilității și a intimității

Dincolo de tratamente, specialiștii în sexologie insistă pe o schimbare mai profundă: redefinirea conceptului de virilitate. Identitatea sexuală masculină nu mai este legată exclusiv de ejaculare sau de performanță.

Mulți pacienți și cupluri ajung să descopere forme noi de intimitate, în care sexualitatea este mai puțin centrată pe actul clasic și mai mult pe conexiune, plăcere și adaptare.

Pentru unii, acest proces este dificil. Pentru alții, devine o redescoperire a relației.