Revoluție pe WhatsApp: părinții vor putea controla conturile copiilor

Platforma lucrează la un sistem de conturi secundare pentru minori, care le va permite părinților să controleze modul în care cei mici folosesc aplicația – fără a le citi mesajele.

Noua funcție este în testare într-o versiune beta de WhatsApp pentru Android, potrivit WaBetaInfo, iar scopul ei este de a oferi mai multă protecție și control parental, păstrând în același timp confidențialitatea conversațiilor.

De ce introduce WhatsApp conturi pentru copii

Tot mai mulți copii și adolescenți folosesc WhatsApp pentru a comunica zilnic cu prietenii, colegii sau familia. Chiar dacă Meta impune o vârstă minimă și cere acord parental în anumite situații, realitatea arată că minorii sunt deja activi pe platformă.

În acest context, WhatsApp încearcă să ofere părinților instrumente clare și sigure prin care să știe cum este folosită aplicația de către copii, fără a încălca intimitatea acestora.

Cum vor funcționa conturile secundare WhatsApp

Noua funcție va permite crearea unor conturi secundare pentru minori, conectate la un cont principal aparținând unui părinte sau tutore legal.

Prin acest cont principal, adulții vor putea:

stabili cu cine poate comunica copilul

limita mesajele și apelurile doar la contactele salvate

ajusta setările de confidențialitate

primi informații generale despre activitatea copilului

Conturile pentru copii vor avea funcții restricționate, inclusiv limitări la profil și la modul de interacțiune cu alți utilizatori.

Ce NU vor putea face părinții

WhatsApp subliniază un aspect esențial:

Părinții nu vor putea citi mesajele copiilor.

Aplicația va păstra criptarea end-to-end, ceea ce înseamnă că nici WhatsApp, nici părinții nu vor avea acces la conținutul conversațiilor. Controlul se va limita la setări, contacte și nivelul de activitate, nu la mesaje.

Un echilibru între siguranță și intimitate

Această nouă funcție vine într-un moment în care părinții cer tot mai des protecție digitală pentru copii, iar platformele sunt presate să găsească soluții care să nu încalce dreptul la viață privată.

Conturile secundare WhatsApp ar putea deveni una dintre cele mai importante măsuri de siguranță digitală pentru familii în 2026.