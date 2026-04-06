Rugăciunile din Săptămâna Mare: Cum să-ți pregătești sufletul pentru Paște

În această perioadă, credincioșii merg la biserică, participă la slujbele speciale, numite denii, și se roagă pentru sănătate și iertarea păcatelor.
Săptămâna Patimilor 2026
Anul acesta, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie.Credincioșii trec printr-o săptămână de post, rugăciune și reflecție, dar și pregătirea preparatelor penru masa de Paște și curățenie în gospodărie.
Rugăciune puternică în Săptămâna Mare
Potrivit doxologia.ro., cea mai puternică rugăciune din această perioadă se concentrează pe iertarea păcatelor și apropierea de Dumnezeu:
"Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător.
Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău.
Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale.
Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin."
Această rugăciune poate fi rostită în orice zi din Săptămâna Patimilor și reflectă o legătură profundă între credincioși și Dumnezeu, încurajând pocăința, smerenia și iubirea de aproape. Are scopul să îi apropie pe oameni de spiritul Paștelui și să ofere alinare sufletească înainte de marea sărbătoare.
Recomandări pentru credincioși
Pe lângă participarea la slujbele de la biserică și citirea rugăciunii, credincioșii sunt sfătuiți să:
- Păstreze curățenia sufletească prin post și fapte bune;
- Mediteze asupra păcatelor personale și să ceară iertare;
- Să se apropie de familie și comunitate cu compasiune și respect.
Prin respectarea acestor practici, Săptămâna Patimilor devine nu doar un timp de pregătire pentru Paște, ci și o perioadă de reconectare spirituală profundă.