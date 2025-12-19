Solstițiul de iarnă 2025: Când va fi cea mai scurtă zi a anului

Momentul este determinat de înclinația axei Pământului, care face ca Soarele să răsară și să apună în cele mai sudice puncte ale orizontului. Totodată, marchează cea mai scurtă zi a anului, moment de la care zilele încep să crească.

Ce înseamnă solstițiul de iarnă

La solstițiu, axa nordică a Pământului e îndreptată în sens opus față de Soare, iar în emisfera nordică se înregistrează cele mai puține ore de lumină.

La prânz, Soarele va fi deasupra Tropicului Capricornului, o linie de latitudine situată la 23.5 grade sud de Ecuator, care traversează Argentina, Australia, Botswana, Brazilia, Chile, Madagascar, Mozambic, Namibia, Paraguay și Africa de Sud, notează a1.ro.

Cultură și tradiții

Cuvântul „solstițiu” vine din latină și înseamnă „soare nemișcat”, referindu-se la momentul în care Soarele pare să-și oprească deplasarea spre sud și începe să se îndrepte spre nord.

Momentul a fost celebrat din cele mai vechi timpuri ca renașterea Soarelui, mai ales la Stonehenge, unde ansamblul vechi de 5.000 de ani este aliniat cu Soarele la solstițiu.

În China, festivalul Dongzhi marchează acest eveniment cu reuniuni de familie și mese festive.

Ce se întâmplă în emisfera sudică

În emisfera sudică, 21 decembrie marchează solstițiul de vară, cu cele mai multe ore de lumină și cea mai scurtă noapte a anului.

Soarele nu răsare la Polul Nord, iar la Polul Sud nu apune.

Iarna astronomică va dura până pe 20 martie 2026, când echinocțiul va marca începutul primăverii în emisfera nordică.