Somn ușor, REM sau deep sleep? Cum îți citești corect raportul de pe smartwatch

Vedem grafice colorate cu „light sleep”, „deep sleep” și „REM”, dar mulți nu știm exact ce înseamnă aceste faze și dacă valorile obținute sunt bune sau îngrijorătoare. Un somn sănătos nu se măsoară doar în ore petrecute în pat, ci și în calitatea ciclurilor prin care trecem pe parcursul nopții.

Cum arată un somn normal

Somnul este împărțit în cicluri de aproximativ 90 de minute, repetate de 4-6 ori pe noapte. Fiecare ciclu conține mai multe etape:

Somnul ușor (N1 și N2) – reprezintă cam 50-60% din noapte. Este faza de tranziție în care corpul se relaxează, iar ritmul cardiac și respirația încetinesc. Somnul profund (Deep Sleep sau N3) – aproximativ 15-25% din somn. Este etapa în care organismul se regenerează cel mai intens: mușchii se refac, sistemul imunitar se întărește, se eliberează hormonul de creștere. Somnul REM – cam 20-25% din noapte. În această etapă apar visele, iar creierul procesează informații, consolidează memoria și echilibrează emoțiile.

Un somn normal înseamnă că parcurgi aceste etape de mai multe ori pe parcursul nopții, nu că rămâi blocat într-una singură.

Cât „deep sleep” avem nevoie

Pentru un adult sănătos , somnul profund ar trebui să fie între 1,5 și 2 ore pe noapte .

În procente, asta înseamnă cam 15-25% din totalul somnului .

Dacă dormi 8 ore, este normal să ai între 1h30 și 2h de deep sleep.

Odată cu vârsta, cantitatea de somn profund scade natural. Tinerii pot avea 20-25%, în timp ce la persoanele trecute de 60 de ani procentul poate coborî spre 10%.

Ce ne arată ceasurile inteligente și cât sunt de precise

Ceasurile și brățările de monitorizare a somnului folosesc senzori de mișcare și uneori puls pentru a estima fazele de somn. Ele nu sunt la fel de exacte ca polisomnografia dintr-un laborator medical, dar oferă tendințe utile:

dacă ai nopți cu prea puțin deep sleep;

dacă te trezești des și somnul este fragmentat;

dacă ai perioade suficient de lungi de REM.

Ce trebuie să reții: nu te speria dacă într-o noapte ceasul îți arată mai puțin deep sleep. Contează media pe mai multe zile și, mai ales, cum te simți dimineața.

Semne că ai prea puțin somn profund

Te trezești obosit chiar după 7-8 ore de somn.

Ai dificultăți de concentrare.

Te simți epuizat fizic.

Ești mai predispus la răceli și infecții.

Cum să îți crești procentul de „deep sleep”

Respectă un program fix de somn – culcă-te și trezește-te la aceleași ore. Reduce lumina albastră cu cel puțin o oră înainte de culcare (telefon, laptop, TV). Evită cofeina și alcoolul seara, pentru că perturbă ciclurile de somn. Fă mișcare regulat, dar nu foarte aproape de ora de culcare. Creează un ritual de relaxare – citit, meditație, duș cald. Asigură un mediu potrivit – cameră întunecată, răcoroasă și liniștită.

Un somn normal înseamnă echilibru între toate etapele sale, nu doar numărul de ore. Somnul profund este esențial pentru refacerea corpului și ar trebui să reprezinte cam o cincime din noapte. Ceasurile inteligente nu oferă valori perfecte, dar sunt instrumente bune pentru a observa tiparele somnului și pentru a face schimbări utile în stilul de viață.

Adevărata măsură a calității somnului este cum te simți dimineața: odihnit, energic și pregătit pentru o nouă zi.