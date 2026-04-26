Greșeala pe care o faci zilnic: spălatul feței cu apă rece îți afectează tenul

În timp, tot mai mulți oameni au devenit conștienți de importanța unei rutine corecte de îngrijire a tenului și de efectele pe care aceasta le are asupra pielii. Deși machiajul poate masca anumite imperfecțiuni, esențial rămâne ca pielea să fie hidratată, protejată și îngrijită, astfel încât semnele îmbătrânirii să fie cât mai reduse odată cu trecerea anilor, scrie El Economista.

Fără îndoială, orice rutină corectă de îngrijire a tenului începe cu curățarea pielii, un pas esențial mai ales seara. În prezent, tot mai mulți dermatologi și specialiști în cosmetică recomandă dubla curățare, care presupune folosirea unui balsam demachiant urmat de un gel de curățare. Însă nu doar produsele contează, ci și detalii aparent minore, precum temperatura apei, care poate influența rezultatele pe termen mediu și lung.

Probabil ai auzit de multe ori că dimineața este bine să ne spălăm fața cu apă foarte rece, pentru că ar reduce umflăturile și ar „trezi” tenul. Totuși, specialiștii spun că acest obicei nu este atât de benefic pe cât pare. Dermatologul Andrea Combalia explică faptul că spălarea feței cu apă foarte rece poate reduce eficiența curățării, deoarece îngreunează îndepărtarea impurităților.

Explicația este simplă: la temperaturi foarte scăzute, grăsimea de pe piele se întărește ușor, ceea ce face mai dificilă eliminarea ei. Fenomenul este similar cu cel din bucătărie, unde grăsimea se curăță mai greu cu apă rece decât cu apă caldă. Totuși, dermatologii avertizează că nici extremele nu sunt bune, deoarece pot fi afectate și lipidele naturale ale pielii.

De aceea, specialiștii recomandă evitarea temperaturilor extreme și alegerea unei ape călduțe. Ideal, aceasta ar trebui să fie în jur de 30°C. În acest fel, curățarea este eficientă, sunt îndepărtate reziduurile, sebumul și machiajul, iar pielea nu este agresată, evitându-se roșeața sau senzația de piele uscată și tensionată.

(sursa: Mediafax)