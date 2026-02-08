Controverse uriașe după momentul Mariah Carey la JO 2026: acuzații de playback și reacții dure din public

Momentul Mariah Carey la JO 2026, desființat online: „Rigidă ca o scândură”

Prestația susținută de Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 a stârnit un val masiv de reacții online. În timp ce unii fani au lăudat momentul artistic, alții au acuzat-o pe artistă de playback și lipsă de expresivitate scenică. Organizatorii nu au negat existența unei înregistrări prealabile.

Momentul artistic susținut de Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 a devenit rapid subiect de controversă pe rețelele sociale. Deși diva pop a interpretat celebra piesă italiană „Nel blu, dipinto di blu” („Volare”), semnată de Domenico Modugno, prestația sa nu a reușit să convingă o parte importantă a publicului.

Îmbrăcată într-o rochie argintie spectaculoasă, cântăreața în vârstă de 55 de ani a fost acuzată de fani că ar fi cântat în playback și că a avut o prezență scenică rigidă, lipsită de emoție.

„Mariah Carey tocmai a distrus Jocurile Olimpice de iarnă pentru toată lumea”, a scris un utilizator pe X.

„Există nenumărați cântăreți italieni minunați, iar noi o avem pe Mariah Carey cântând în cea mai proastă italiană pe care am auzit-o vreodată pe o scenă națională”, a comentat un alt fan.

„De ce ar aduce-o pe Mariah Carey să stea acolo și să cânte în playback, în timp ce se uită în gol, plictisită de moarte?”, a întrebat ironic un alt utilizator.

Criticile au continuat și pe Reddit, unde un spectator a scris: „Era rigidă ca o scândură, era o nebunie. Ar fi putut fi o siluetă de carton a lui Mariah și nu aș fi observat diferența”.

O altă temă intens dezbătută a fost alegerea unei cântărețe americane pentru un eveniment major organizat în Italia. „O iubesc pe Mariah, dar mi s-a părut ciudat că nu au invitat cântăreți italieni”, a notat un utilizator. „Andrea Bocelli apărând spre final – și nu ca final – a fost, de asemenea, o alegere ciudată”.

Cu toate acestea, artista a avut și susținători. „Ai făcut o treabă excelentă”, a transmis un fan. „Piesa originală Volare, înregistrată de Domenico Modugno, a fost o parte integrantă a vieții mele când eram copil. Mă bucur să văd că a renăscut pe scena mondială după atâția ani”. Un alt susținător a afirmat: „Nu există nimeni mai bun la a cânta live decât Mariah Carey”.

La ceremonia de deschidere au mai urcat pe scenă tenorul Andrea Bocelli, care a interpretat „Nessun Dorma”, și pianistul chinez Lang Lang, care a cântat imnul olimpic, momente apreciate aproape unanim de public.

Suspiciuni de playback și reacția organizatorilor

Controversa s-a amplificat după ce mai mulți spectatori au remarcat prezența unui teleprompter cu scriere fonetică a versurilor în italiană. În România, o parte din publicul care a urmărit ceremonia pe TVR a suspectat, de asemenea, că prestația nu a fost live.

Regizoarea spectacolului, Maria Laura Iascone, a confirmat existența unei înregistrări prealabile, fără a preciza dacă aceasta a fost utilizată efectiv: „În timpul tuturor ceremoniilor, pentru a fi siguri, înregistrăm întotdeauna. Dar aceasta este o practică internațională în cazul evenimentelor cu transmisiuni importante”.

Totuși, Iascone a lăudat prestația artistei:

„Prestația de ieri a fost cu adevărat extraordinară. A fost fantastică pentru toată lumea și suntem cu toții mulțumiți de rezultatele obținute. Iar imaginile vă pot dovedi acest lucru, pentru că a fost magic”.

Un purtător de cuvânt al organizatorilor a explicat ulterior pentru The Guardian că anumite elemente ale ceremoniei au fost preînregistrate „pentru a asigura sincronizarea precisă, calitatea sunetului și o transmisie fără întreruperi”.

„Complexitatea tehnică, logistică și organizațională a unei ceremonii olimpice nu este comparabilă cu o reprezentație live a unui singur artist”, au transmis organizatorii, subliniind amploarea producției.

Mesajul transmis de Mariah Carey

După eveniment, artista a postat pe Instagram:

„Este un vis devenit realitate să cânt (în italiană!) la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026”.

Hepta/Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026