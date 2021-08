Spectacol naval la TVR 1, de Ziua Marinei Române

Ceremonia orgnizată de Forţele Navale Române la malul mării pe 15 august se vede în direct la TVR 1, TVRi şi TVR Moldova, de la ora 9.45.

Ca în fiecare an, pe 15 august, Televiziunea Română cinsteşte marinarii militari şi civili, constructorii navali şi lucrătorii portuari, la aniversarea Zilei Marinei Române. În calitate de official broadcaster al evenimentelor ce vor avea loc la malul mării, TVR 1 oferă telespectatorilor săi, începând cu ora 9.45, imagini spectaculoase de la ceremonia organizată de Forţele Navale Române, dar şi explicaţii de la Claudiu Lucaci şi invitaţii săi în studioul Ştirilor TVR, comandor Nicu Chirea şi comandor Marcel Neculae. Şi românii din afara graniţelor pot urmări „Ediţia specială” dedicată Zilei Marinei Române, în direct, la TVR Moldova şi TVR Internaţional.

Prilej de onor al celor care şi-au legat destinele de întinderile de ape, Ziua Marinei Române este aniversată an de an odată cu sărbătoarea creştină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni, pe 15 august. Transmisiunea în direct de pe dana 0 a ceremoniei din portul militar Constanţa va cuprinde întâmpinarea şi alocuţiunea Preşedintelui României, intonarea Imnului de stat şi executarea celor 21 de salve de tun. Programul va continua cu citirea ordinului comun al miniştrilor Apărării Naţionale, Transporturilor şi Administraţiei şi Internelor, respectiv cu acordarea drapelelor de luptă Flotilei 56 Fregate „Contraamiral Horia Macellariu” şi Direcţiei Hidrografice Maritime. Navele aflate pe mare, în dispozitivul din faţa clădirii Comandamentului Flotei, vor executa o defilare navală pe itinerariul Constanța – Midia şi retur; o formaţie de aeronave, formată din trei elicoptere Puma şi patru avioane F-16 româneşti, precum şi două avioane Typhoon britanice şi un avion Poseidon (P-8) american, va survola dispozitivul de nave şi portul militar Constanţa, în jurul orei 11.00. Manifestările vor putea fi urmărite integral la TVR 1, TVRi şi TVR Moldova.

***

Potrivit site-ului Forţelor Navale Române, www.navy.ro, Ziua Marinei Române a fost consacrată ca sărbătoare a marinarilor români la 15 august 1902, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. La acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constanţa, la bordul Crucişătorului „Elisabeta”, printr-un Te-Deum oficiat în prezenţa ministrului de război, Dimitrie A. Sturdza, urmat de serbarea marinărească propriu-zisă. De atunci, manifestările au crescut în amploare de la an la an. În anul 1912, manifestarea a fost pusă sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regina Elisabeta, iar la 15 august 1936, în cadrul serbărilor a fost botezat primul submarin românesc, „Delfinul”.

Ziua Marinei Române este marcată de autorităţile publice şi celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter evocator, în spiritul tradiţiilor poporului român, precum şi prin ceremonii militare şi religioase organizate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

foto: Forţele Navale Române