Zeci de mii de oameni au participat la Flight Festival 2026. Alfred Simonis: „Nu este un festival doar despre muzică”

Flight Festival este un eveniment care înseamnă mai mult decât concerte și distracție. Prin intermediul său, oamenii au șansa să descopere cele mai importante atracții turistice și culturale ale județului Timiș.

„Este minunat, am fost și anul trecut și bineînțeles că așteptările sunt exact pe măsură. Este minunat ținând cont că pentru Timișoara este un eveniment foarte, foarte important. Deci la cât mai multe”, spune o participantă.



„Așteptăm spre 100.000 de oameni în cele 3 zile să participe la acest festival. Care nu e un festival în care se vorbește doar despre muzică sau nu este doar despre muzică, pentru că asta e diferența între acest festival și multe altele. Aici se găsesc și oameni în vârstă, găsești foarte mulți tineri, foarte mulți copii care au locuri dedicate lor.



E vorba de gastronomie, de tradiții. Suntem pe amplasamentul Muzeului Satului Bănățean, unde sunt toate exponatele din Muzeul Satului Bănățean, deci îmbinăm multiculturalitate, gastronomie împreună cu tradiții într-un festival cu muzică spectaculoasă. Este singurul festival în care suntem parteneri și pregătim surprize”, a declarat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Pe scena intitulată „zbor”, accentul se pune pe tehnologie și inovare. Aici au loc demonstrații de robotică, concursuri și prezentări susținute de elevi și studenți, precum și ateliere pentru copii care le oferă ocazia să descopere știința și tehnologia într-un mod atractiv.

„Suntem la cea de-a 8-a ediție și festivalul chiar a crescut an de an foarte frumos aici, la Timișoara. Și anul acesta vorbim despre un zbor infinit. Endless Flight este tematica acestui an pentru că festivalul a ajuns la o maturitate în care poate să facă o promisiune pentru viitor că el va rămâne pentru comunitate și va dezvolta acest concept de edutament, educație și entertainment pentru că nu este doar despre distracție. Flight are componentă de teatru, de film, de artă”, a declarat Anca Iacob, director creativ Flight Festival.

Există, de asemenea, un spațiu dedicat producătorilor locali, organizat sub umbrela Banat Regiune Gastronomică Europeană 2028.

„Producătorii locali nu vin aici doar să-și vândă marfa. Eu le spun fetelor mele cu care lucrez în hub de etnie romă, nu vrem să vindem cercei, vrem ca fetele să se îndrăgostească de bijuteriile noastre și să nu se mai desprindă. Artizanii din seara asta de la Flight sunt oameni care își dedică viața să creeze lucruri sustenabile și extrem de bine făcute din dragul artei. Noi am câștigat și un premiu „World Food Gift Challenge 2026”, pe Europa, premiul 3 cu un cuțit din esență de nuc, pe regiune gastronomică”, a declarat Rebecca Samuelson, cofondatorul Asociației Seeds of Kenois.

Ediția de anul acesta și-a propus să transforme festivalul într-o experiență unică care îmbină muzica, arta, educația, tehnologia și gastronomia.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Facebook Flight Festival