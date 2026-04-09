Spovedania în Săptămâna Mare: Cum să te pregătești sufletește pentru Învierea Mântuitorului Isus Hristos

Unul dintre cele mai importante ritualuri înainte de Paște este spovedania.

Ce înseamnă spovedania

Spovedania înseamnă împăcarea oamenilor cu Dumnezeu și cu semenii, și este considerată o spălare a păcatelor.

Este obligatorie pentru persoanele care vor să se împărtășească și trebuie însoțită de post, ca parte a pregătirii sufletești.

Credincioșii merg la duhovnic sau, dacă nu și-au ales un duhovnic, merg la un preot și îi spun toate lucrurile de care se simt vinovați. La sfârșit, preotul le citește o rugăciune și le poate oferi îndrumări pentru o viață mai curată.

Când poți să te spovedești

Nu există o dată fixă pentru spovedanie, însă majoritatea credincioșilor aleg să se spovedească în timpul postului Paștelui, în special în Săptămâna Mare. Unii preferă să se spovedească înainte de Săptămâna Mare pentru a evita aglomerația.

În această perioadă, credincioșii participă la denii, slujbe speciale care povestesc despre ultimele zile ale Mântuiorului sus Hristos înainte de a fi răstignit pe cruce.

Tradiții în Săptămâna Mare

Gospodinele pregătesc casele pentru Paște, însă anumite activități sunt evitate în Joia și Vinerea Mare. Nu se spală rufe, nu se fac petreceri, iar conflictele sunt aducătoare de ghinion, potrivit spynews.ro.