Superstiții de Anul Nou care îți dau fiori: Ritualuri înfricoșătoare care se păstrează și astăzi

De-a lungul timpului, în diferite culturi au apărut superstiții atât de intense, încât pot părea înfricoșătoare chiar și astăzi. Iată unele dintre cele mai bizare și tulburătoare superstiții practicate la trecerea dintre ani.

Arderea lucrurilor vechi pentru a „arde ghinionul”

În anumite zone din Europa și America Latină, oamenii ard haine, fotografii sau obiecte personale exact la miezul nopții. Se crede că focul distruge energiile rele, dar tradiția spune că, dacă arzi din greșeală un obiect „protector”, atragi un an plin de pierderi.

Lumânările care nu trebuie să se stingă

În unele culturi est-europene, lumânările aprinse la miezul nopții trebuie să ardă până la capăt. Dacă flacăra se stinge singură, este considerat un semn de boală sau nenorocire în anul care vine.

Oglinzile acoperite

Există credința că oglinzile sunt „porți” între lumi. În noaptea de Anul Nou, unele familii le acoperă complet, de teamă că spiritele rătăcitoare ale anului vechi s-ar putea reflecta și rămâne în casă.

Ușile și ferestrele deschise la miezul nopții

În mai multe regiuni, ușile sunt deschise larg pentru ca anul vechi să iasă. Superstiția spune însă că, dacă uiți să le închizi la timp, răul poate rămâne sau se poate întoarce.

Primul pas în noul an

În tradițiile vechi, prima persoană care îți trece pragul după miezul nopții poate aduce noroc sau ghinion. Dacă este cineva considerat „nepotrivit”, anul este sortit eșecului. De aceea, unele familii aleg dinainte cine va intra primul în casă.

Tăieturile și sângele – semn rău

Se spune că, dacă te tai sau sângerezi în noaptea de Revelion, vei avea un an plin de conflicte, pierderi sau suferință. De aceea, unele superstiții recomandă să nu folosești cuțite sau obiecte ascuțite.

Masa care nu trebuie strânsă

În anumite zone, masa de Revelion rămâne „așa cum este” până dimineața. Se crede că strângerea mesei imediat după miezul nopții înseamnă alungarea belșugului sau chiar a protecției divine.

Zgomotul care alungă spiritele

Clopotele, tobele sau artificiile nu sunt doar pentru distracție. În vechime, zgomotul avea rolul de a speria spiritele rele care se spune că sunt cel mai active la trecerea dintre ani.

Tăcerea obligatorie

În unele culturi asiatice, primele minute ale noului an sunt petrecute în tăcere totală. Orice cuvânt greșit rostit atunci ar putea „pecetlui” un an dificil.

Privirea în gol la miezul nopții

Există superstiții care avertizează că nu este bine să privești direct în întuneric exact la miezul nopții, pentru că ai putea „vedea ceva ce nu trebuia văzut”. De aceea, oamenii se uită spre lumină, foc sau artificii.

De ce sunt atât de puternice aceste superstiții?

Toate aceste ritualuri au la bază frica de necunoscut. Trecerea dintre ani a fost văzută dintotdeauna ca un moment în care granițele dintre lumi se subțiază, iar oamenii încearcă să se protejeze cum pot.

Chiar dacă astăzi multe superstiții par exagerate sau înfricoșătoare, ele reflectă dorința profundă a oamenilor de siguranță, control și speranță. Fie că le respectăm sau nu, aceste credințe continuă să fascineze și să înfioare.