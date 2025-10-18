„Superwood”: a fost inventat lemnul de 10 ori mai rezistent decât oțelul

„Superwood” a fost lansat ca produs comercial, fiind fabricat de InventWood, o companie cofondată de omul de știință Liangbing Hu.

În urmă cu peste un deceniu, Hu și-a propus să reinventeze unul dintre cele mai vechi materiale de construcție cunoscute de omenire.

În timp ce lucra la Centrul pentru Inovare în Materiale al Universității din Maryland, Hu, care este acum profesor la Yale, a găsit modalități inovatoare de a reproiecta lemnul, transmite CNN.

Descoperirea a avut loc în 2017, când Hu a întărit pentru prima dată lemnul obișnuit prin tratarea chimică a acestuia pentru a-i îmbunătăți celuloza naturală, transformându-l într-un material de construcție mai bun.

Lemnul a fost mai întâi fiert într-o baie de apă și substanțe chimice selectate, apoi presat la cald pentru a-l colapsa la nivel celular, făcându-l semnificativ mai dens.

La sfârșitul procesului de o săptămână, lemnul rezultat avea un raport rezistență-greutate „mai mare decât cel al majorității metalelor și aliajelor structurale”, potrivit studiului publicat în revista Nature.

Acum, după ani de perfecționare a procesului și depunerea a peste 140 de brevete, Superwood a fost lansat comercial.

„Din punct de vedere chimic și practic, este lemn”, a explicat Alex Lau, CEO al InventWood, care s-a alăturat companiei în 2021.

În clădiri, acest lucru ar permite construirea de structuri potențial de până la patru ori mai ușoare decât cele actuale, a spus Lau, ceea ce înseamnă că ar fi mai rezistente la cutremure, precum și mai ușoare pentru fundații, făcând construcția mai rapidă și mai ușoară.

„Arată exact ca lemnul și, când îl testezi, se comportă ca lemnul”, a adăugat Lau, „cu excepția faptului că este mult mai puternic și mai bun decât lemnul în aproape toate aspectele pe care le-am testat”.

InventWood produce Superwood în fabrica sa din Frederick, Maryland.

Deși timpul de producție se măsoară acum în ore, nu în zile, va dura ceva timp până când producția va crește, a spus Lau.

Inițial, compania intenționează să se concentreze pe aplicații externe, cum ar fi terase și placări, înainte de a trece la aplicații interne, cum ar fi panouri pentru pereți, pardoseli și mobilier pentru casă, undeva în cursul anului viitor.

„Oamenii se plâng mereu că mobilierul se strică în timp, iar asta se întâmplă adesea din cauza faptului că se deformează sau se rupe la îmbinări, care în prezent sunt realizate din metal, deoarece lemnul nu este suficient de rezistent", a spus Lau. Superwood ar putea fi utilizat pentru a înlocui aceste piese, precum și șuruburi, cuie și alte elemente de fixare din metal.

În cele din urmă, Lau estimează că o clădire întreagă ar putea fi construită din Superwood, deși acest lucru ar necesita mai multe teste.

La fel ca în experimentul original al lui Hu, lemnul este întărit printr-un proces chimic care modifică structura de bază a celulozei și este comprimat foarte strâns fără a reveni la forma inițială.

„În teorie, putem folosi orice tip de material lemnos", a spus Lau. "În practică, am testat 19 specii diferite de lemn, precum și bambus, și a funcționat în toate cazurile”.

InventWood afirmă că Superwood este de până la 20 de ori mai rezistent decât lemnul obișnuit și de până la 10 ori mai rezistent la lovituri, deoarece structura poroasă naturală a lemnului a fost compactată și întărită.

Acest lucru îl face impermeabil la ciuperci și insecte. De asemenea, obține cea mai înaltă calificare în testele standard de rezistență la foc.

În prezent, Superwood costă mai mult decât lemnul obișnuit și are, de asemenea, o amprentă de carbon mai mare la fabricare, dar Lau a afirmat că, în comparație cu fabricarea oțelului, emisiile de carbon sunt cu 90% mai mici.

El a adăugat că obiectivul este „nu să fie mai ieftin decât lemnul, ci să fie competitiv cu oțelul”, atunci când producția va crește.

Philip Oldfield, profesor de arhitectură și director al Școlii de Mediu Construit de la Universitatea din New South Wales, Australia, care nu este implicat în InventWood, a declarat că lemnul are avantaje ecologice față de multe alte materiale de construcție, deoarece procesele sale de producție sunt mai puțin intensive decât cele ale oțelului și betonului, iar lemnul stochează CO2 în biomasa sa lemnoasă prin fotosinteză.

„Produsele din lemn pot fi considerate un sistem de stocare a carbonului pe termen lung, iar construcțiile din lemn ar putea permite orașelor noastre să emisiile de carbon în clădiri pentru perioade lungi de timp”, a adăugat el.

(sursa: Mediafax)