O țară a interzis două rase de pisici. Amenzile sunt URIAȘE. Ce motive invocă autoritățile?

Măsura vizează exclusiv pisicile născute după 1 ianuarie 2026 și cele fără microcip. Totodată, crescătorii au interzis reproducerea acestor rase încă din 2014.

Proprietarii care au deja aceste rase pot păstra animalele dacă dovedesc posesia anterioară prin documente sau date pe microcip, însă expozițiile și concursurile cu astfel de pisici sunt interzise total.

Scopul este prevenirea suferinței cauzate de afecțiuni genetice severe.

Problemele raselor interzise

Pisicile Scottish Fold suferă de osteodistrofie, o boală genetică care provoacă dureri cronice articulare și dificultăți de mișcare din cauza mutației care determină urechile pliate.

Pisicile Sphynx sunt lipsite de blană, fiind astfel vulnerabile la frig, infecții cutanate și arsuri solare.

Ambele rase rezultă din înmulțiri necontrolate, crescând riscul bolilor ereditare.

Reacții și controverse

Fosta crescătoare de pisci Svetlana Dimtcheva contestă decizia, afirmând că pisicile Sphynx nu suferă dacă sunt îngrijite corespunzător.

"Bunăstarea animalelor este importantă, dar trebuie să înveți cum să le ajuți să își regleze temperatura corpului. Eu nu am avut niciodată o pisică arsă de soare", a spus aceasta pentru DeTelegraaf.

Criticii avertizează asupra riscului de dispariție a raselor, notează observatornews.ro.