Test de personalitate: Ce fel de prietenă ești?

Modul în care reacționăm în grup, cum susținem oamenii dragi, cum gestionăm conflictele sau cum ne poziționăm într-o discuție dezvăluie tiparul tău de prietenie.

Răspunde sincer la întrebările de mai jos și află ce rol joci în viața celor apropiați:

Confidenta – Centrul atenției – Vindecătoarea – Cea care dispare

1. Ce faci prima dată când prietena ta îți scrie că are o problemă?

A. Las totul baltă și o ascult, chiar dacă e 2 dimineața.

B. O liniștesc, apoi îi propun să ieșim să „uităm” de situație.

C. Încep să analizez problema și să-i explic cum poate gestiona emoțiile.

D. Mă prefac ocupată, apoi răspund când am energie pentru conversație.

2. La o ieșire cu fetele, cum te comporți de obicei?

A. Stau aproape de cine are nevoie de mine.

B. Fac glume, spun povești și anim toată atmosfera.

C. Observ subtil dinamica grupului și evit conflictele.

D. Vin, dar nu stau mult sau mă trezesc că dispar la jumătatea serii.

3. Ce te deranjează cel mai mult într-o prietenie?

A. Lipsa încrederii.

B. Când nu sunt apreciată sau ascultată.

C. Emoțiile neexprimate și tensiunile mocnite.

D. Când cineva îmi cere prea mult și simt că mă sufoc.

4. Cum reacționezi într-un conflict?

A. Încerc să mediez situația și să fiu acolo pentru toată lumea.

B. Spun repede ce mă deranjează, fără ocolișuri.

C. Analizez problema, discut calm și ofer soluții.

D. Mă retrag complet și reapar când lucrurile s-au liniștit.

5. Ce cadou ai face unei prietene apropiate?

A. Un jurnal, o scrisoare, ceva profund și personal.

B. O experiență: bilete la concert, brunch, o ieșire fancy.

C. O carte de dezvoltare personală, un accesoriu care să-i aducă liniște.

D. Ceva practic, comandat în grabă – sau poate uit până în ultima clipă.

REZULTATE

Majoritatea A – Confidenta

Ești acel tip de prietenă rar și prețios.

Oamenii vin la tine pentru sprijin, înțelepciune și loialitate. Știi să asculți, nu judeci și ai darul de a face pe oricine să se simtă în siguranță.

Puncte forte: Empatie, stabilitate, discreție.

Atenție la: Suprasolicitare emoțională, relații unilaterale.

Majoritatea B – Centrul atenției

Ești sursa de energie a grupului.

Ai carismă, farmec, creativitate și abilitatea de a transforma orice întâlnire într-un moment memorabil. Prietenii te iubesc pentru că le ridici moralul.

Puncte forte: Entuziasm, inspirație, optimism.

Atenție la: Nevoia de validare, impulsivitate.

Majoritatea C – Vindecătoarea

Ești prietena care citește printre rânduri.

Observi emoții, tensiuni, nevoi nespuse. Ai talentul de a calma, de a reconstrui și de a ghida oamenii spre o versiune mai bună a lor.

Puncte forte: Intuiție, maturitate emoțională, răbdare.

Atenție la: Tendința de a prelua problemele altora pe umerii tăi.

Majoritatea D – Prietena care dispare

Ești acel spirit liber greu de prins, dar imposibil de uitat.

Ai nevoie de mult spațiu personal, iar prieteniile te consumă dacă devin prea intense. Reapari în momente-cheie și, deși pari distantă, ții sincer la oamenii din viața ta.

Puncte forte: Independență, autenticitate, adaptabilitate.

Atenție la: Evitarea vulnerabilității, inconsistență.

Indiferent ce tip de prietenă ești, fiecare rol are frumusețea și provocările lui.

Important este să fii conștientă de modul în care te conectezi cu ceilalți și să creezi relații care te hrănesc și te respectă.