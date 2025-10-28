Test de personalitate: Ce tip de lider ești?

Fă testul de mai jos și află ce tip de lider ești — vizionarul, protectorul, strategul, inspiraționalul, realistul sau inovatorul.

Răspunde sincer, alege varianta care te reprezintă cel mai bine și notează litera (A, B, C, D, E, F). La final, vezi rezultatul tău!

1. Când apare o problemă neașteptată, tu:

A. Rămâi calm și încerci să găsești soluția logică.

B. Încurajezi echipa, vrei să le ridici moralul.

C. Preiei controlul imediat și dai sarcini clare.

D. Analizezi situația, dar ții cont de emoțiile tuturor.

E. Cauți soluții originale, chiar dacă par riscante.

F. Îți asumi decizia finală, dar consulți echipa înainte.

2. Cum reacționezi când cineva greșește?

A. Înveți din greșeală și o transformi în lecție.

B. Încerci să-l încurajezi și să-i arăți că poate mai bine.

C. Ești ferm, dar constructiv. Greșelile trebuie corectate.

D. Aplanezi situația cu tact și empatie.

E. Vezi greșeala ca o oportunitate de inovație.

F. Discuți calm, dar pui accent pe responsabilitate.

3. Ce te motivează cel mai mult?

A. Să vezi rezultatele muncii tale.

B. Să ajuți oamenii să crească.

C. Să duci la bun sfârșit un plan bine făcut.

D. Să menții armonia în echipă.

E. Să aduci idei noi și să schimbi regulile jocului.

F. Să construiești o viziune pe termen lung.

4. Cum te descriu colegii?

A. Rațional și organizat.

B. Empatic și optimist.

C. Ferm și eficient.

D. Calm și echilibrat.

E. Creativ și imprevizibil.

F. Înțelept și inspirator.

5. Într-o echipă, rolul tău natural este:

A. Să coordonezi și să structurezi munca.

B. Să unești oamenii și să creezi o atmosferă bună.

C. Să iei decizii rapide și clare.

D. Să mediați conflictele.

E. Să vii cu idei inovatoare.

F. Să oferi viziune și direcție.

Rezultate:

Majoritate A — Liderul Strateg

Ești pragmatic și atent la detalii. Îți place să planifici, să organizezi și să ai controlul asupra fiecărei etape. Oamenii te respectă pentru claritate și coerență.

➡ Punct forte: viziune logică.

➡ Provocare: ai tendința să te implici prea mult în detalii.

Majoritate B — Liderul Empatic

Pentru tine, oamenii contează cel mai mult. Ești un lider care inspiră prin blândețe și susținere. Reușești să creezi un mediu sigur și motivațional.

➡ Punct forte: creezi loialitate.

➡ Provocare: uneori eviți confruntările directe.

Majoritate C — Liderul Autoritar

Hotărât, direct și eficient. Nu îți place haosul și acționezi rapid. Pentru tine, disciplina e cheia succesului.

➡ Punct forte: fermitate și încredere.

➡ Provocare: riști să pari prea dur sau inflexibil.

Majoritate D — Liderul Diplomat

Ești calm, echilibrat și știi să aduci pacea chiar și în momente tensionate. Te bazezi pe înțelepciune și tact.

➡ Punct forte: armonie și echilibru.

➡ Provocare: uneori amâni deciziile dificile.

Majoritate E — Liderul Vizionar

Trăiești pentru idei mari. Ești creativ, curajos și deschis la schimbare. Oamenii te urmează pentru că îi inspiri.

➡ Punct forte: inovație.

➡ Provocare: uneori ignori detaliile practice.

Majoritate F — Liderul Inspirațional

Ai o viziune puternică și îi motivezi pe ceilalți prin exemplu personal. Îți place să vezi imaginea de ansamblu și să conduci prin valori.

➡ Punct forte: carismă și încredere.

➡ Provocare: uneori te supraîncarci din dorința de a fi „motorul” echipei.