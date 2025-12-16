x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Cât îi costă pe români masa de Crăciun 2025? Scumpiri înainte de sărbători

Cât îi costă pe români masa de Crăciun 2025? Scumpiri înainte de sărbători

de Redacția Jurnalul    |    16 Dec 2025   •   12:45
Cât îi costă pe români masa de Crăciun 2025? Scumpiri înainte de sărbători
Sursa foto: Sărbătorile sunt tot mai scumpe pentru români.

Inflația și taxele impuse de guvern a făcut viața românilor greu de suportat. Prețurile la produsele tradiționale pentru masa de Crăciun au explodat în ultimele zile, astfel că românii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru sărbători.

O masă festivă costă 300-400 lei dacă este preparată acasă, în timp ce dacă se comandă prin catering  suma se dublează, ajungând la 700-800 lei și minim 1.000 lei pentru patru persoane la restaurant.

Masa de Crăciun acasă: buget minim 300 lei

Produsele tradiționale preparate acasă sunt: sarmale, ciorbă, friptură, cozonac și prăjituri. 

-5 kg carne: 100 lei

-2 cozonaci casați: 50 lei

-2 sticle vin: 50 lei

-Aperitive: peste 50 lei

Total: 300-400 lei

Masa de Crăciun catering: buget minim 700 lei

Persoanele  care nu au timp să gătească și apelează la  firmele de caterng trebuie să scoată din buzunar între e700-800 de lei. 

- Platou rece: 200 lei

- Platou cald: 260 lei

- 2 cozonaci: 300 lei

Total: 700-800 lei

"Partea tradițională – tobă, lebăr, câldăruș, șorici, jumări – sunt vedetele. Plus salată de boeuf, chifteluțe, grujoane, grătare", spune  Adrian Ragea, manager firmă catering, pentry observatornews.ro.

Laboratoarele de dulciuri prepară  torturi de Crăciun, cozonaci, eclere. Nouățile sunt prăjiturile cu fistic și inserție de zmeură.

Masa de Crăciun la restaurant: 1.000 lei pentru 4 persoane 

Persoanele care vor să iasă în oraș de Crăciun vor plăti cel puțin 1000 de lei pentru patru persoane. 

Ofertele restaurantelor de pe litoral includ fructe de mare, scoici, calamar, creveți, rapane. 

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: scumpiri masa craciun
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri