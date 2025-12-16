Cât îi costă pe români masa de Crăciun 2025? Scumpiri înainte de sărbători

O masă festivă costă 300-400 lei dacă este preparată acasă, în timp ce dacă se comandă prin catering suma se dublează, ajungând la 700-800 lei și minim 1.000 lei pentru patru persoane la restaurant.

Masa de Crăciun acasă: buget minim 300 lei

Produsele tradiționale preparate acasă sunt: sarmale, ciorbă, friptură, cozonac și prăjituri.

-5 kg carne: 100 lei

-2 cozonaci casați: 50 lei

-2 sticle vin: 50 lei

-Aperitive: peste 50 lei

Total: 300-400 lei

Masa de Crăciun catering: buget minim 700 lei

Persoanele care nu au timp să gătească și apelează la firmele de caterng trebuie să scoată din buzunar între e700-800 de lei.

- Platou rece: 200 lei

- Platou cald: 260 lei

- 2 cozonaci: 300 lei

Total: 700-800 lei

"Partea tradițională – tobă, lebăr, câldăruș, șorici, jumări – sunt vedetele. Plus salată de boeuf, chifteluțe, grujoane, grătare", spune Adrian Ragea, manager firmă catering, pentry observatornews.ro.

Laboratoarele de dulciuri prepară torturi de Crăciun, cozonaci, eclere. Nouățile sunt prăjiturile cu fistic și inserție de zmeură.

Masa de Crăciun la restaurant: 1.000 lei pentru 4 persoane

Persoanele care vor să iasă în oraș de Crăciun vor plăti cel puțin 1000 de lei pentru patru persoane.

Ofertele restaurantelor de pe litoral includ fructe de mare, scoici, calamar, creveți, rapane.